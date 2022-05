“È una vera gioia. Con il passare degli anni ti chiedi che cosa il tempo può avere ancora in serbo per te. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto sta per succedere ancora una volta. Quella fortuna non è persa, né per me né per la mia famiglia”.

Con queste parole, durante un’intervista di Variety, l’amata attrice, volto di una delle serie tv più seguite negli anni Duemila, ha annunciato la terza gravidanza. Secondo il settimanale, la coppia darà benvenuto al bambino questo autunno.





Michelle Williams, l’attrice di Dawson’s Creek incinta

Sarà il secondo figlio per la coppia: il loro figlio, Hart, è nato nel 2020, mentre la Michelle Williams, la Jen di Dawson’s Creek, ha anche una figlia di 16 anni, Matilda, nata dalla sua relazione con Heath Ledger, l’attore morto il 22 gennaio 2008 per una intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di ossicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina.

Dopo la relazione con l’attore, Michelle Williams ha avuto un matrimonio lampo con il musicista Phil Elverum per poi convolare a nozze con Thomas Kail, sposato in gran segreto e dal quale ha avuto Hart, nato nel 2020 durante il lockdown. “Era un promemoria che la vita continua”, aveva spiegato l’attrice dopo la nascita del secondogenito.

“Il mondo in cui abbiamo messo al mondo il bambino non è quello che volevamo per lui, ma questo al bambino non interessa. Lui sperimenta la gioia assoluta della scoperta e la felicità di una casa amorevole”, aveva continuato Michelle Williams, che il prossimo autunno darà il benvenuto a un altro bimbo (o bimba).

