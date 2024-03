Marcella Bonifacio, la mamma di Greta: “Mi hanno chiamato per un programma Mediaset”. È lei che racconta cosa sta succedendo, ma andiamo con ordine. Tutti questi discorsi a supporto ma soprattutto contro la figlia, dovevano pur portare da qualche parte, questo era evidente sin dall’inizio. La fame di attenzione, neanche fossimo a una nuova puntata di “Chi vuol essere mitomane?” già rivelava qualcosa in pentola… a bollire. Chiaramente si scherza, ma andiamo a vedere cosa accade.

Ora la conferma arriva direttamente della diretta interessata che fa sapere di essere stata contattata dalla produzione del programma. Circa due settimane all’inizio dell’Isola dei Famosi e ancora non si sa proprio tutto sul cast. I confermati per ora sarebbero: Joe Bastianich, Selen, Matilde Brandi, Pietro Fanelli, Samuel Peron e Marina Suma. Saranno loro quindi a partire per l’Honduras? Ancora non si hanno tutte le certezze di sorta, ma sembra che anche la madre di Greta sia stata richiesta per il reality Mediaset.





Marcella Bonifacio, la mamma di Greta: ecco dove la vedremo

La donna l’ha raccontato durante una diretta con 361 Magazine e ha fatto sapere di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi. La mamma della Rossetti ha quindi confermato di amare il programma in questione, ma ha poi anche detto che per il momento non può partire perché deve gestire delle cose di cui adesso non può parlare. Tutto questo mistero però qualche spiegazione ce la da: “Se mi vedrete a L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto, ma non ce la faccio per delle cose, non posso lasciare adesso“.

In tanti però le chiedono di ripensarci visto che avrebbe potuto regalare grandi perle, sopratutto qualche rissa spaziale con Matilde Brandi. Ha detto poi: “Se è vero che nelle mie storie critico mia figlia per accrescere la tenerezza che il pubblico prova nei suoi confronti e farla arrivare in finale? – ha continuato Marcella – Oddio… Se il mio traguardo è farle fare L’Isola dei Famosi? Quella è una sua scelta. Cosa c’entrano le mie storie? Se andrà?”.

E ancora: “Lo vedremo quando uscirà, sarà una sua decisione. Ripeto, a me l’hanno offerta davvero, ma non ci vado. Devo dire che quel programma è sempre stato la mia passione. Però in questo momento seguo e gestisco tutti loro e non ce la posso fare a partire. Non ce la faccio a stare lontana. Io gestisco i ragazzi, mio papà, mia madre, tutti. Cosa gestisco? Non posso svelare tutto, altrimenti la gente di cosa parla poi? Il mio lavoro? Non ve lo dico adesso, lo svelerò in futuro. Mica posso rivelare i segreti principali”.

