Una suite speciale per gli uomini del Grande Fratello. Durante l’ultima puntata hanno vinto la gara sonora e sono stati premiati con una meravigliosa serata in suite, così Massimiliano, vittorioso, porta con sé Alessio, Federico, Sergio e Giuseppe: “Che si aprano le porte della suite!”. Tra balli e vasca, non mancano di scambiarsi pareri. Mentre la serata prosegue, i ragazzi sembrano inscenare uno scherzo per Federico: “Forse Perla è interessata a te” sostengono Alessio e Sergio.

Dallo scherzo, però, il discorso di fa presto serio e alla luce delle ultime liti tra Perla e Federico, i coinquilini si chiedono cosa li spinga ripetutamente a scontrarsi. Se da una parte gli uomini danno man forte al loro compagno, esponendo alcune delle criticità dei comportamenti di Perla, dall’altra non mancano di far notare al modello che, talvolta, ha risposto in modi poco garbati.

Grande Fratello, pubblico contro Sergio e Alessio per la frase su Perla

Il consiglio è parlare con la loro coinquilina. Il discorso è proseguito, sembra con frasi poco carine nei confronti della concorrente. In un video diffuso su X, “A S C O L T A T E. CARI ST***, PERLA NN È UN OGGETTO. E VOI AVETE IL CORAGGIO DI SALVARE PURE STO LERCIO”, si legge a corredo del filmato in cui ci sono Alessio e Sergio che parlano della Vatiero e si sente il primo “Neanche essendo cinque di noi sarebbe riuscito a limonarsela”, parlando di Perla.

“Lo ripeterò all’infinito. IN UN MODO PIENO DI UOMINI COME QUELLI IN QUELLA SUITE. SIATE SEMPRE MIRKO BRUNETTI”, commenta un utente ripostando il filmato incriminato. Ma c’è anche chi ha provato a fare una spiegazione al video e soprattutto alle parole di Alessio: “Lungi da me diffidarlo visto come si è comportato, ma Alessio c’è l’aveva con Federico perché Fede ha detto che se la limonava e lui in bagno con Sergio ha detto: ‘Neanche essendo cinque di noi sarebbe riuscito a limonarsela’, parlando di Perla”.

“Per me stasera FUORI ALESSIO E FUORI SERGIO. Non si tratta di essere fan di Perla, di Bea, di Simona o di chi volete voi. Si tratta di essere dalla parte delle donne e della verità!”, “Questo video domani perla ha il diritto di vederlo come anche quelli dove perculano Mirko”, si legge ancora tra i commenti. E c’è anche chi ha ricordato i recenti giochetti di Sergio e Alessio, quando per parlare di Perla sbattevano i piedi per parlare in codice.