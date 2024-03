L’ultima puntata del Grande Fratello è stata davvero una serataccia per Paolo Massella. Quando sembrava per lui che la finale fosse a un passo, gli è arrivato addosso invece il colpo di grazia: l’eliminazione al televoto. Il pubblico non lo ha premiato, preferendogli Max Varrese. Doppia beffa per il macellaio di Roma, vista anche la lite che c’era stata di recente tra i due. E anche dalla stampa non sono arrivati giudizi positivi.

Al Festival Sanremo esiste il premio della critica. Viene assegnato dai giornalisti al concorrente che non ha vinto, ma che ha lasciato un segno particolare rispetto agli altri. Facendo un parallelo, Paolo non si aggiudicherebbe neanche quello. Su di lui una vera e propria bocciatura da parte di un importante quotidiano nazionale. Un voto nettamente insufficiente: “5-“. Ma non è finita qui. Il giornale ha sparato a zero anche sulla sua relazione con Letizia. Andiamo per gradi.

Grande Fratello, batosta per Paolo e Letizia fuori dalla casa

Paolo era uno dei veterani rimasti ancora in gioco. “É stato il viaggio più lungo che ho mai fatto, ho fatto discussioni, ho fatto pace, rilitigato, trovato l’amore. Cose che all’inizio non mi aspettavo minimamente, anzi mi aspettavo che durava un mese scarso”, ha dichiarato in uno dei suoi ultimi confessionali.

Anche Beatrice Luzzi, con la quale i rapporti non erano sicuramente idilliaci, gli ha concesso l’onore delle armi. “Per la prima volta – ha detto l’attrice – con l’uscita di Paolo ho sentito venire meno un pezzo importante all’interno della casa”.

Il macellaio ha legato con molti concorrenti. Pure con quelli che hanno un carattere particolare, come Federico e Alessio. C’era stata invece una dira discussione con Massimiliano Varrese. Un battibecco dove si sono toccati veri e propri picchi di trash. Mentre con Simona Tagli non c’è stato mai feeling.

Sul web si è discusso a lungo della relazione tra Paolo e Letizia. Amore vero o fake? La giornalista Grazia Sambruna del Corriere della Sera ha una idea ben precisa. E l’ha espressa nelle consuete pagelle pubblicate il giorno dopo la puntata serale del Gf: “Una love story talmente loffia e noiosa da fare muffa al solo pensiero”. E ha aggiunto: “I due, coppia fissa da mesi, non sono riusciti a meritare quasi mai blocchi in diretta perché interessanti e vivaci quanto un paio di platesse bollite”.

Giudizio tranchant infine su Paolo: “L’unico segnale di vita che il macellaio sia stato in grado di regalare in sei mesi di reality è quel suo ditino sempre alzato in diretta, come a voler intervenire. Senza mai, puntualmente, dire nulla. Mancherà? Sì sì, quanto un acaro della polvere”.