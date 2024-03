Grande Fratello, un messaggio speciale per Letizia Petris da fuori la casa. Poco fa la fotografa è stata destinataria di un gesto clamoroso che ha colto di sorpresa davvero tutti: la diretta interessata, gli altri inquilini e anche la produzione del reality di Canale 5. E non si tratta di un messaggio via aereo.

Gli inquilini sono stati richiamati da alcune grida provenienti da lontano. Stavolta non erano i fan che volevano far sentire ai propri beniamini la loro vicinanza, ma di un ex gieffino appena uscito dalla casa. Proprio lui, Paolo Masella. In quel momento la sua fidanzata Letizia era impegnata in cucina a lavare i piatti, ma appena avvisata è corsa in giardino per sentire con le sue orecchie il messaggio di Paolo. La ragazza ha lasciato tutto e si è precipitata fuori.

Grande Fratello, la confessione di Letizia a Max: “Con Paolo andrà così…”

“Mi manchi anche se sono passate solo 24 ore dalla tua eliminazione”, ha detto lei guardando il cielo oltre la recinzione del giardino come a parlargli direttamente. La conversazione a distanza è durata poco perché il Grande Fratello ha messo la musica.

La ragazza ha ricevuto il sostegno degli altri inquilini, come mostrano i video. Max le dice: “Devi andare in finale anche per Paoletto”. E lei: “Era con la moto, sono sicura anche perché sentivo sgasare”. Nelle sue parole un misto di gioia e tristezza. “Era sicuramente con i suoi amici” ha aggiunge Letizia elencando i loro nomi, “Ormai li conosco tutti”. Una carezza da Perla, poi l’abbraccio di Rosy: “Mi sento stupida a piangere perché è uscito solo dall’altra notte. Mi emoziono”. La cuoca la rincuora: “Noi veterani siamo così”.

Letizia è rimasta scossa a lungo nel sentire la voce di Paolo. Il confronto con gli inquilini è continuato anche dopo. In particolare con Massimiliano. “Questa cosa mi commuove, mi fa capire cosa mi aspetta fuori dalla casa”, afferma la fotografa. “Siete stati bravi entrambi – la interrompe Varrese – tu hai dimostrato una maturità pazzesca, complimenti davvero Lety”. E ancora lei: “Non era facile per niente qui dentro soprattutto perché la mia situazione era complicata tanto, tanto dolorosa. Sono commossa dal fatto che uscirò da quella porta e qualsiasi cosa succederà saremo io e lui. Tutto ciò mi commuove perché mi rendo conto che persone così esistono”.

“Paolo fatto ha fatto un cambiamento incredibile, era entrato che era un testone, adesso ha aperto la testa”, aggiunge Varrese. “Se reiterassi rifarei tutto nella stessa identica maniera – prosegue Letizia –. Mi dicono spesso che io vivo nel mondo delle favole, ma anche Paolo vuole stare nel mondo della favole. Tutto questo però è reale e sarà per sempre. Non ho dubbi. Io ho vinto il mio grande Fratello”.