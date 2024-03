Al Grande Fratello i giochi sono quasi fatti. Mancano due puntate, semifinale e finale, e poi finalmente conosceremo il nome del vincitore e della vincitrice. In casa al momento ci sono Alessio Falsone, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Chi vincerà secondo i bookmakers?

Tra tutti gli 11 concorrenti la favorita è Beatrice Luzzi, quotata 1.35 dalla Snai, 1.40 da Goldbet e da Better. Subito dietro di lei troviamo Perla Vatiero, quotata a 3.50 su tutte e tre le piattaforme, poi Giuseppe Garibaldi che è quotato a 4.00 e al quarto posto in questa lista c’è Rosy Chin, quotata a 15.00 per la Snai e a 11.00 per Goldbet e Better. Insomma, secondo gli scommettitori Beatrice prima e Perla seconda.

GF, cosa sta succedendo tra Perla e Beatrice

Ovviamente bisognerà aspettare lunedì sera per sapere se hanno ragione ma proprio tra le due pare sia nata un’insolita alleanza nella casa. Dopo la ‘guerra’ che si sono fatte per settimane, a colpi di accuse forti e offese, ora che il reality sta per chiudere i battenti, invece, il clima essere decisamente diverso.

Di sicuro Beatrice e Perla sono due protagoniste indiscusse di questa edizione e da quanto accaduto nelle ultime ore sembrano aver deposto l’ascia di guerra. Hanno infatti ricevuto un aereo con scritto come loro due fossero il GF e mentre erano in giardino a ringraziare i fan si sono abbracciate forte.

“Perlí & Bea questo gf è vostro”



Beatrice: -“A me Perla piace un casino”

Perla: -“Anche a me Beatrice”



Poi il colpo di scena, con l’attrice che ha ammesso di provare molta simpatia per Perla, che ha ricambiato dicendo che, nonostante gli screzi, si vogliono molto bene. Poi un’altra confessione dell’attrice: Perla le ha detto una cosa che l’ha fatta commuovere. Nello specifico, parlando con Letizia, l’ex Temptation ha svelato che, nel momento in cui vede Beatrice venire a letto la sera si sente come a casa, quindi riesce ad addormentarsi serenamente. Parole hanno molto commosso la Luzzi che, infatti, ha deciso di renderle pubbliche svelando quindi questo piccolo ‘segreto’ della sua nuova alleata.