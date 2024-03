“Adesso basta, stasera li cacciano tutti e tre!”. Grande Fratello, succede a qualche giorno dalla Finalissima che andrà in onda lunedì 25 marzo 2024. Alfonso Signorini lo aveva annunciato che sarebbe stata una settimana alquanto dura, ma nessuno si sarebbe davvero aspettato una roba del genere. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. In nomination questa settimana troviamo Federico Massaro, Alessio Falsone e Simona Tagli.

Sappiamo solo che uno dei tre sarà eliminato ancor prima di iniziare a parlare del vincitore. Secondo i sondaggi, come abbiamo tra l’altro parlato già qui, sarebbe Alessio Falsone. Secondo i sondaggi, diversi (non soltanto uno), sarebbe lui ad uscire senza passare dal via. Le percentuali sono bulgare e lo vedono eliminato tra il 9 e il 16%. Numeri bassissimi se pensa di avere qualche probabilità di rimanere.





Grande Fratello: “Adesso basta, stasera ne cacciano tre!”

Lui chiaramente non lo sa, anzi, negli scorsi giorni ha manifestato tutta l’intenzione di uscire per stare con la sua Anita. “Io vado. Voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un c…o. Ma vaff…lo va, basta. Dai ma va…ulo“, aveva detto dopo l’ennesima sbloccata in casa. E se invece le cose fossero diverse e a uscire non fosse solo Alessio Falsone, ma tutti e 3?

Proprio così, se ci pensate bene, in casa ci sono ancora 11 concorrenti e da quello che si dice, nel corso della puntata di stasera – che sarà la semifinale – ne saranno eliminati inevitabilmente almeno tre. Eccoci qua quindi: la previsione è che stasera esca Alessio per via del televoto ufficiale e altri due per dei flash che ultimamente tanto piacciono ad Alfonso Signorini.

Autore: "Alessio non si 🚬 li"

Alessio: "hai ragione hai ragione"

Autore: "lo so che ho ragione quindi vai fuori a 🚬"

Alessio: "sto aspettando che si liberi il bagno"

Autore: "senza 🚬"#grandefratello pic.twitter.com/JBOceKltjk — robby02 (@rbuffagni) March 20, 2024

Nel caso chi uscirebbe? Probabilmente dopo Alessio il papabile eliminato sarebbe Federico Massaro, anch’esso in nomination e non tra i più amati. Escludendo Beatrice, Rosy e Varrese che sono già salvi e in finale, uno a scelta tra gli altri potrebbe andarsene stasera stessa. Sembra che una delle probabili eliminate potrebbe essere Letizia, ma solo stasera riusciremo a capirlo meglio. Di certo in tre si sveglieranno domani in albergo, poco ma sicuro.

