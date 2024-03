Anche se mancano pochi giorni alla finalissima del Grande Fratello nella casa tutto procede normalmente, nel senso di liti e alleanze. Poco fa per esempio gli autori hanno fatto recapitare alcuni gioielli destinati ai concorrenti e ha stupito e non poco l’atteggiamento di Federico Massaro. Ha letteralmente fatto una corsa per riuscire ad accaparrarsi quante più cose possibili. Il motivo? Portare qualcosa a sua madre, si è giustificato con gli altri.

Tra chi ha poco gradito questa prepotenza Perla Vatiero, anche perché non sarebbe la prima volta che Federico si comporta in questo modo a discapito dei compagni. D’accordo con la ex protagonista di Temptation Island Beatrice Luzzi, che ormai è una sua alleata. L’attrice ha invitato il coinquilino ad essere un po’ più rispettoso verso gli altri, anche perché sua madre non è una concorrente.

Leggi anche: “C’è già il vincitore”. Grande Fratello, pochi giorni alla finale ma “attenti a quel nome”





GF, fiamme e fumo in casa

Beatrice gli ha ricordato che i regali del GF spetterebbero in primis agli inquilini e, sempre se dovesse avanzare qualcosa, si può pensare di fare un dono ai propri cari. Ma Federico non è sembrato della stessa opinione, ha continuato a mostrarsi ostile e fermo sulle sue posizioni, al punto da essere accusato da Sergio di essere un “bambinone”.

Nelle ultime ore sempre Federico è stato di nuovo protagonista nella casa, ma stavolta suo malgrado. C’è stato infatti un piccolo incidente in cucina, mentre Rosy Chin stava come al solito preparando i piatti per i compagni d’avventura. All’improvviso e ovviamente senza accorgersene, la chef ha appoggiato il coperchio di una pentola sui fuochi a induzione.

Fede in preda alla Grecite prende più roba del dovuto quando arrivano i gadget degli sponsor.

F: "Io sono onesto e lo dico".

Bea: "No Fede, non sei onesto, altrimenti ne prenderesti uno o due per tua madre, punto! Non ogni volta, tua madre non è una concorrente!"#grandefratello pic.twitter.com/VVvuaeVWwr — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 20, 2024

FEDERICO CERCA DI SPEGNERE IL COPERCHIO DELLA PENTOLA CHE HA PRESO FUOCO 🤣🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/MlJAjsTZkg — Cirox (@cirox97) March 20, 2024

Il calore è riuscito a penetrare all’interno del metallo, facendo prendere fuoco il manico in plastica del coperchio. Attimi di panico tra Rosy e Federico, che hanno subito provato a spegnere la fiamme. “Stai lontano, è plastica!”, si è raccomandato più volte lui che poi però ha appoggiato sul coperchio uno strofinaccio rischiando che le fiamme divampassero. E facendo subito urlare Rosy per smettere. Il tutto si è risolto dopo poco, per fortuna senza conseguenze.