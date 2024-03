Grande Fratello, sono gli ultimi giorni in casa per i concorrenti. L’ultima settimana in realtà visto che la finalissima è in programma lunedì 25. Prima, però, la semifinale di giovedì dove il pubblico si aspetta diverse eliminazioni, non solo quella che farà seguito al televoto aperto l’altra sera. In nomination sono finiti Alessio, Federico e Simona Tagli e secondo i sondaggi ad avere la peggio potrebbe essere Alessio, che in questo modo raggiungerebbe Anita.

Ma i concorrenti rimasti sono 11, dunque è plausibile che anche altri salutino per sempre la possibilità di vincere. Almeno tre saranno fuori, sostengono gli utenti. Al momento ci sono tre finalisti: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ma di certo non tutti gli altri arriveranno alla finalissima di lunedì.

“Ecco chi vince il Grande Fratello”

Tra l’altro non si conosce nemmeno la dinamica della finale. A volte ci sono stati dei meccanismi con salvataggi a catena o televoti flash possono cambiare tutti i pronostici. Ma quello che tutti vogliono sapere, arrivati a questo punto del gioco, è il nome del vincitore. O vincitrice, certo tra Alessio Falsone, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

E a pochi giorni dalla puntata conclusiva, sono state rese note le quotazioni dei concorrenti attualmente ancora in gioco al Grande Fratello. Chi vincerà secondo i bookmakers? Tra tutti gli 11 concorrenti la favorita è Beatrice Luzzi, quotata 1.35 dalla Snai, 1.40 da Goldbet e da Better.

Subito dietro di lei troviamo Perla Vatiero, quotata a 3.50 su tutte e tre le piattaforme, poi Giuseppe Garibaldi che è quotato a 4.00. Sempre secondo gli scommettitori, Massimiliano Varrese sarebbe il concorrente che avrebbe minori possibilità di vittoria mentre al quarto posto in questa lista c’è Rosy Chin, quotata a 15.00 per la Snai e a 11.00 per Goldbet e Better.