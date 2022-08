Momenti di polemiche per l’attrice italiana, criticata fortemente per una sua immagine pubblicata sul social network Instagram. Stiamo parlando di una ragazza, che aveva già rivelato in passato di soffrire di problematiche inerenti l’ansia e l’acne. Ma ora pensava solamente di postare qualche immagine di sé più bollente nella speranza comunque di ricevere unicamente complimenti meritati. Invece Matilda De Angelis ha dovuto fare i conti con qualche attacco a causa delle foto riguardanti il suo lato B.

Inaspettatamente Matilda De Angelis ha dovuto leggere delle cattiverie. Dopo la pubblicazione delle foto del suo lato B e il successivo intervento degli hater, lei non è rimasta in silenzio e ha replicato con forza. Lo scorso mese di luglio aveva invece raccontato: “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare. Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso”. (Leggi anche “Bisogna chiedere aiuto”. Senza trucco, il volto segnato dall’acne e in lacrime: la vip parla del problema)





Matilda De Angelis pubblica le foto del suo lato B e piovono critiche

Non se l’aspettava minimamente di dover leggere quei brutti commenti, ma Matilda De Angelis non si è disperata e ha deciso di rispondere per le rime a quell’attacco improvviso. A corredo delle istantanee sexy, l’attrice aveva semplicemente scritto: “Odio l’estate”. Inoltre, è presente anche un topless, celato dalla giovane dalle sue mani. Ma l’attenzione di alcuni follower si è concentrata sulla foto e in particolare sul suo lato B, che alcuni di loro non hanno apprezzato per niente.

Nel commentare le sue foto, un utente le ha scritto: “E rinforziamoli sti glutei (mo non cominciamo con le caz*** di body shaming etc., pure io c’ho la panza e c’ho bisogno di fa addominali)”, accusandola di non avere un lato B perfetto. A quel punto, Matilda De Angelis ha risposto: “Rinforzate il cervello” e ha deciso proprio di taggare l’hater per far notare a tutti chi fosse il responsabile di quella pesante critica personale. Staremo a vedere se nelle prossime ore vorrà intervenire ancora sull’argomento.

Matilda De Angelis, originaria di Bologna e classe 1995, è anche cantante. Ha avuto diverse esperienze cinematografiche nei film Atlas, Il premio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Il materiale emotivo per citarne alcuni. In televisione è stata protagonista nella serie tv Tutto può succedere, in un’altra serie intitolata Leonardo e nel film I ragazzi dello Zecchino d’Oro.

“Stanno insieme!”. Esplode il gossip sui due attori italiani: scoperti così per strada