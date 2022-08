Maria Chiara Giannetta è finalmente uscita allo scoperto. Dopo essere stata pressata a lungo, ha ora detto tutto sulla sua vita privata e ha annunciato ufficialmente di essere impegnata. Il suo fidanzato sta insieme a lei da ormai cinque anni, ma per tutto questo tempo ha preferito tenerlo top secret. Intervistata da Vanity Fair, ha rotto definitivamente il silenzio intorno a questa sorta di telenovela personale e ha anche rivelato il nome e il cognome dell’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Tante erano state le voci uscite sul conto di Maria Chiara Giannetta, che avevano anche coinvolto il collega Maurizio Lastrico. Invece possiamo già dirvi che quest'ultimo non c'entra proprio nulla, ma c'è un altro nel suo cuore. Il fidanzato è una persona molto conosciuta e in più di un'occasione i due erano stati avvistati insieme. Però entrambi i diretti interessati avevano preferito rimanere muti. Ma il tempo delle bocche cucite è terminato e ora la giovane ha voluto fare totale chiarezza.





Maria Chiara Giannetta, il fidanzato è Davide Marengo: “Insieme da 5 anni”

Nel corso della sua chiacchierata con Vanity Fair, Maria Chiara Giannetta ha tolto ogni dubbio sulla sua sfera intima e ha annunciato di avere un fidanzato. Quest’ultimo, come detto, è noto al pubblico. La 30enne attrice ha anche spiegato le ragioni che l’hanno indotta a non uscire prima allo scoperto: “Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a lui, ma non ho mai confermato. L’ho fatto per istinto di protezione, avevo paura che se lo dici dai il permesso alle persone di entrare dentro”.

Poi Maria Chiara Giannetta ha aggiunto nella sua conversazione con il giornalista: “Adesso ho cambiato idea, sono felice e anzi sono noiosamente felice. Conviviamo, procede tutto bene e l’amore è una parte fondamentale. Lui mi ha aiutato tantissimo in molti momenti, ci amiamo e questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale. Ma anche crescere insieme come coppia”. Tra i due ci sono esattamente 20 anni di differenza per quanto riguarda l’età anagrafica, ma per lei non è assolutamente un peso.

Il suo fidanzato si chiama Davide Marengo, classe 1972, che lavora come regista e sceneggiatore. Per quanto riguarda il suo lavoro, è stato regista nei film cinematografici Notturno bus, Breve storia di lunghi tradimenti e Un fidanzato per mia moglie. In televisione nelle serie televisive Il commissario Manara, Little dream, Neve sporca, Boris 3, Sirene e Il cacciatore.

