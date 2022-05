Dapprima il presunto flirt con Maurizio Lastrico, poi le foto accanto al regista Davide Marengo: da quando si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo, in molti si chiedono se Maria Chiara Giannetta sia fidanzata. L’attrice che interpreta il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo 13 fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Qualche settimana fa ha smentito la love story con Maurizio Lastrico con cui condivide il set di Don Matteo. Maria Chiara Giannetta, 29 anni, foggiana, e l’attore sono molto amici, ma il loro rapporto non va oltre. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”.





Maria Chiara Giannetta fidanzata, l’attrice fa chiarezza: “Sono single”

Poi è stato il settimanale Diva e Donna a parlare di un fidanzato per Maria Chiara Giannetta. In questo caso si tratterebbe del regista Davide Marengo, che ha 50 anni. Oltre ad essere un regista, è anche uno sceneggiatore e stando a ‘Diva e Donna’ ci sarebbe anche una convivenza tra i due proprio a Roma. Marengo è noto soprattutto per aver diretto le fiction ‘Sirene’, ‘Boris’ e ‘Il Cacciatore’. Prima di svolgere questo lavoro, aveva avviato il mestiere di fotografo, poi però accantonato.

Ora sulle pagine di Gente Maria Chiara Giannetta fa definitivamente chiarezza. Si è detta infatti “categorica […], attenta alle regole”, spesso anche sul piano personale. E a questo punto ha fatto una rivelazione Alla domanda se questo aspetto si riflettesse sulla vita di coppia, ha replicato: “Sono single, arriverà anche il tempo per l’amore”. Una risposta che spiazza tutti soprattutto dopo le foto uscite su Diva e Donna che la vedevano in compagnia di Davide Marengo.

Al momento non è dato sapere se la storia tra Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo non è mai iniziata o non è mai decollata. In base a quanto era stato rivelato dalla rivista Diva e Donna, i due avrebbero vissuto insieme nello stesso appartamento a Roma. Maria Chiara Giannetta, che conduce una vita molto riservata al di fuori dai riflettori, ha preferito non aggiungere altri particolari circa la sua situazione sentimentale. “Lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360 gradi“, ha sottolineato sulle pagine di Gente insieme a Raoul Bova, il quale, al contrario, è stabilmente legato all’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales.

“È lui il suo fidanzato”. Maria Chiara Giannetta, non è Maurizio Lastrico ma il famoso del cinema italiano