“È lui il suo fidanzato”. Maria Chiara Giannetta, non è Maurizio Lastrico ma il famoso del cinema italiano

Adesso è praticamente certo: Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta il capitano dei carabinieri Anna Olivieri a ‘Don Matteo’, si è fidanzata. Ma non stiamo parlando di una storia d’amore con il collega Maurizio Lastrico, nonostante su di loro si siano sempre diffuse tantissime voci mai confermate. Ora lei è stata paparazzata dal sito ‘Diva e Donna’ in compagnia di un uomo. Quest’ultimo è tra l’altro molto conosciuto, ma nessuno aveva mai ipotizzato che potesse essere la sua dolce metà.

Maria Chiara Giannetta e Lastrico hanno usato termini molto dolci e lasciato insinuare un sentimento che va al di là del lavoro. Ma ve lo diciamo subito: le cose non stanno affatto così. A ‘Nuovo Tv’, Maria Chiara Giannetta ha categoricamente smentito una love story con il collega. La bellissima attrice ha detto: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”.





Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha svelato definitivamente il mistero e ha beccato Maria Chiara Giannetta con questa persona, mentre erano intenti a passeggiare in maniera decisamente molto romantica tra le strade di Roma. Addirittura, stando ad alcune indiscrezioni, la liaison amorosa sarebbe iniziata già alcuni anni fa. Maurizio Lastrico sarebbe davvero solamente un amico, infatti la protagonista della serie ‘Blanca’ è apparsa molto felice e serena in compagnia del partner vip.

Il fidanzato di Maria Chiara Giannetta, che ha 29 anni, è più grande di lei di 21 anni. Infatti si tratta del regista Davide Marengo, che ne ha 50. Oltre ad essere un regista, è anche uno sceneggiatore e stando a ‘Diva e Donna’ ci sarebbe anche una convivenza tra i due proprio a Roma. Marengo è noto soprattutto per aver diretto le fiction ‘Sirene’, ‘Boris’ e ‘Il Cacciatore’. Prima di svolgere questo lavoro, il 50enne originario di Napoli aveva avviato il mestiere di fotografo, poi però accantonato.

Davide Marengo ha anche diretto i film cinematografici ‘Notturno bus’, ‘Breve storia di lunghi tradimenti’ e ‘Un fidanzato per mia moglie’. Da segnalare nel 2005 anche il lavoro di regista per ‘Craj’, il film documentario sulla musica popolare pugliese, che è stato tratto dall’omonimo spettacolo-concerto di Teresa De Sio con Giovanni Lindo Ferretti. E ora il suo cuore batte per Maria Chiara Giannetta.

