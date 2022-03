Per settimane non si è parlato d’altro. Ovvero di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La loro performance al Festival di Sanremo è stata grandiosa e il pubblico ha apprezzato incredibilmente. Ma ora tutti si chiedono: cosa succede tra quei due? Principalmente famosi ai più per i ruoli di Anna e Marco in Don Matteo, tra i due si è fantasticato molto. Per anni i due hanno recitato nei panni di due fidanzati e ora qualcuno ipotizza che la cosa sia ‘reale’ anche fuori dal set. Ma cosa c’è di vero?

C’è stato infatti una sorta di chiarimento in alcune recenti interviste. Entrambi hanno usato termini molto dolci e lasciato insinuare un sentimento che va al di là del lavoro. Ma ve lo diciamo subito: le cose non stanno affatto così. A Nuovo Tv, Maria Chiara Giannetta ha categoricamente smentito una love story con il collega. La bellissima attrice ha detto: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”.





E riguardo l’amore di Maurizio Lastrico si sa poco o niente anche perché l’attore genovese è molto riservato sulla sua vita privata. Super discreta anche Maria Chiara Giannetta, che si tiene alla larga dal mondo del gossip. Tuttavia, a parte la diffidenza, sembra proprio che la giovane non abbia alcuna intenzione di pensare all’amore: è più che mai concentrata sulla sua carriera.

Diverso per la sua carriera che invece alla grande: dopo il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo il percorso artistico di Maria Chiara Giannetta ha spiccato il volo. Come tanti sapranno, la giovane attrice pugliese ha recitato anche in Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti ma la grande popolarità è arrivata con Buongiorno mamma! e soprattutto con Blanca.

Ora, dopo aver terminato le riprese di Don Matteo 12 Maria Chiara Giannetta si dividerà ora tra due sequel importanti: quelli di Buongiorno mamma 2 e Blanca 2. Non ci resta di conoscere il suo eventuale fidanzato e ci siamo.

