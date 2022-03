“Ti amo come non ho mai amato nient’altro”. Con queste parole l’attrice protagonista della saga “Twilight” ha annunciato al mondo intero attraverso il suo profilo Instagram di aspettare un bebè. L’attrice americana Ashley Greene è diventata famosa grazie alla serie cinematografica basata sulle opere di Stephenie Meyer con vampiri e lupi mannari. Per lei si tratta della prima gravidanza.

Ashley Greene si è sposata con Paul Khoury nel 2018. La proposta di matrimonio arrivò durante una vacanza in Australia e Nuova Zelanda. “Il momento più bello che avrei mai potuto sperare di vivere” disse l’attrice che ha interpretato Alice Cullen in Twiligh. E di questi giorni è la bellissima notizia, documentata sempre sui social con una serie di scatti in cui compare con il futuro papà. I due appaiono raggianti e mostrano con un sorriso grande così la foto dell’ecografia. Saranno genitori!





“Ti amo come non ho mai amato nient’altro – scrive Ashley Greene al marito Paul Khoury – e in qualche modo il mio cuore sta per espandere il mio amore per te ancora di più. Non vedo l’ora di condividere la tua luce, il tuo amore e la tua passione con nostro figlio”.

Non è ancora chiaro se si tratti di un maschietto o una femminuccia, ma di certo il desiderio di diventare mamma era già nell’aria da tempo. “Mio marito e io – aveva dichiarato l’attrice qualche tempo fa – ne abbiamo parlato spesso. Credetemi, siamo arrivati al punto in cui i nostri genitori continuano a suggerirci di farlo, dicendo che loro sono pronti ad essere nonni e che ormai siamo sposati da qualche anno“.

La coppia è felicissima, “al settimo cielo” come ha raccontato una persona che li conosce bene. La storia di Ashley Greene e Paul Khoury è davvero da favola. Come le foto del matrimonio celebrato in California, a San Jose con 120 invitati tra cui molti attori, dimostrano. Recentemente Ashley aveva fatto parlare di sé attraverso un podcast “Twilight effect” nel quale ricorda i momenti più emozionanti della lavorazione della saga. Tra gli aneddoti anche il fatto di essersi presa una ‘sbandata’ per un suo collega. Ma ancora oggi non sappiamo chi fosse…

“Si sono sposati”. Spettacolo italiano in festa: è arrivato il ‘sì’ con la compagna di 27 anni più giovane