“Io con un altro…”. Vendetta dell’ex moglie del vip. Lui la lascia, lei confessa le sue cose

È durata davvero poco l’avventura all’Isola dei Famosi per Marco Melandri, ex pilota di MotoGP. Eppure è bastato poco al pubblico per affezionarsi a lui e per riconoscere la sensibilità con cui ha saputo riconoscere i suoi errori e rivedere il rapporto con Manuela Raffaetà. Dopo il suo sbarco su Playa Palapa, l’ex motociclista – nella puntata del 29 marzo – aveva confidato le difficoltà emerse nel rapporto di coppia, che avevano poi portato a un profondo allontanamento.

“Per il bene della nostra bimba era meglio fermarci e stare in case diverse”, aveva raccontato Melandri, che tornando su quel periodo aveva confermato la relazione con un’altra ragazza. “Poi ho notato che nostra figlia non era più così brillante e abbiamo ripreso a vederci, a vivere del tempo insieme. Da lì siamo ripartiti più forte che mai”. Parole che avevano commosso la stessa Manuela.





Marco Melandri ex fidanzata bacia un altro pilota

Nelle ultime ore è spuntato un altro gossip che riguarda Manuela Raffaetà, l’ex moglie di Marco Melandri. La ragazza è stata pizzicata in compagnia di un altro motociclista, Luca Salvadori. A scoprirla in compagnia di un altro uomo è stato Mowmag che l’ha raggiunta per la conferma del presunto flirt in corso. L’altra parte di questa coppia a sorpresa, infatti, non è sconosciuta. Si tratta di Luca Salvadori, che come Melandri è un pilota di moto. “Luca è un amico, non un fidanzato. Sono concentrata su mia figlia”, si schermisce inizialmente lei che non era abituata a tanta attenzione mediatica.

“C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”, ha poi ammesso Manuela Raffaetà che per il momento ha tenuto a sottolineare che Luca Salvadori non è il suo nuovo compagno. Anche da parte del pilota sono arrivate dichiarazioni molto simili. I due si stanno dunque semplicemente conoscendo e approfondendo un rapporto che, chissà, magari potrebbe portare a qualcosa di più profondo in futuro. A proposito, Salvadori ha aggiunto: “Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”.

Nell’intervista esclusiva concessa a Mow, Manuela Raffaetà ha però lasciato intendere anche altro. Citando il ritorno di fiamma fra Belen e Stefano De Martino, la donna sembra voler in qualche modo lasciare ancora una “porta aperta” a Marco Melandri: “Certo, io l’avevo dichiarato che stavo voltando pagina e l’ho fatto. Io sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori ai quali quando posso, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliare dello spazio anche da donna e non solo da mamma. Poi nella vita non si sa mai cosa succederà. Hai visto Belen con Stefano e altre situazioni… Cioè, non si sanno mai queste cose, la vita è bella perché uno deve star bene con sé stesso, poi dopo cosa succederà quando uno trova l’equilibrio con sé stesso si vedrà. Il tempo… si vedrà cosa succederà”.

