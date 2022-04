“Torna in Honduras”. Isola dei Famosi, voce clamorosa su uno dei naufraghi già eliminati

All’Isola dei Famosi c’è spazio anche per il sentimento. Nell’ultima puntata di ieri lunedì 25 aprile c’è stata ad esempio una sorpresa per Alessandro che ha parlato della sorella Carmelina: “Mi sentivo in colpa perchè era passato un mese e non l’avevo mai salutata, ma quando parlo di lei, di queste persone così care a me, mi viene da piangere”. Poi il figlio di Carmen Di Pietro ha ricevuto un video messaggio della sorellina: “Mi manchi tantissimo ed è stranissimo stare a casa senza di te”.

“Mi mancano tutte le nostre litigate o quando ti arrabbi con me, sai sempre darmi il consiglio giusto e riesci sempre a capire quando sono felice e triste. Per quanto riguarda mamma cerca di sopportarla, sappiamo come è fatta”. All’Isola si è parlato anche del triangolo tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz Marino. Quest’ultima è stata ospite in studio di Ilary Blasi e ha creato un certo imbarazzo tra i due naufraghi che si trovano in Honduras.





Ma c’è una grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. In questa edizione ci sono stati numerosi aspetti in comune con il Grande Fratello Vip. Ad esempio il fatto che i concorrenti sono sbarcati in coppie, ma anche lo spazio concesso alle storie di ciascun vip. Ma non è finita. Esattamente come avvenuto con il reality di Alfonso Signorini anche all’Isola potrebbe tornare in gioco uno dei concorrenti eliminati. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Al GF Vip era stato Alex Belli a rientrare nella Casa anche se non come concorrente, bensì come ospite. In ogni caso per lui l’esperienza al GF Vip è durata più del previsto. Anche all’Isola dei Famosi potrebbe capitare la stessa cosa. Il concorrente eliminato che dovrebbe tornare in Honduras è Marco Melandri. A differenza di Alex Belli, il cui ritorno non fu molto gradito dal pubblico, però, in questo caso sono stati proprio i telespettatori a chiedere a gran voce di far tornare il motociclista.

Il pubblico ha evidentemente apprezzato il cammino di Marco Melandri all’Isola dei Famosi. Tanto da chiederne il reintegro: “Raga, facciamo tornare Marco in gioco, vi prego” dice uno spettatore. Un altro utente su twitter ha scritto: “La storia di Carmen, Marco e il pesce che deve pescare per farci un pensierino…”. Insomma, voi che dite? Basterà questo per far rientrare in gioco Marco Melandri all’Isola dei Famosi? È giusto così?

