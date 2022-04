Continua a tenere banco all’Isola dei Famosi il triangolo tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz Marino. Quest’ultima è apparsa in studio da Ilary Blasi creando un certo imbarazzo tra i due naufraghi che si trovano in Honduras. A quanto pare, poco prima di entrare all’interno del Reality, il modello brasiliano frequentava ancora Beatriz Marino, pur non avendo una relazione stabile insieme a lei, ed erano in buoni rapporti. Da come si presenta in studio, capisce subito che Beatriz Marino è una ragazza bellissima e allo stesso tempo schietta e tenace.

Quando è arrivata in studio Beatriz Marino ha detto di aveva spiegato che lei e l’isolano avevano avuto una relazione seria e piena di passione, circa un anno fa questa relazione era giunta a termine, eppure i due continuavano a vedersi, uscire e condividere momenti di intimità. La ragazza si sente parte del presente di Roger Balduino. Il naufrago ha, tuttavia, negato le affermazioni della ragazza sostenendo che tra loro c’era solo un’amicizia e che attualmente il suo intento è quello di viversi a pieno Estefania Bernal.





Roger Balduino, l’affondo di Biagio D’Anelli

Ora a svelare qualche retroscena sulla vita privata di Roger Balduino ci pensa l’ex gieffino Biagio D’Anelli che è stato ospite di Isola Party, il programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. In questa occasione, si è lasciato andare a frasi importanti sul conto del modello brasiliano Biagio D’Anelli ha infatti rivelato che Roger avrebbe distrutto molte coppie e avrebbe una fama di tombeur des femmes: “È un attore nato, come sappiamo il suo passato è misterioso perché ci sono degli anni che non si capisce cosa faceva, ho scoperto che a Milano dal 2014 al 2017 è stato uno dei più grandi animatori, ballava sui palchi di un noto locale a una festa brasiliana”, ha detto Biagio D’Anelli.

Quindi è intervenuto Ignazio Moser he ha provato a far sbilanciare Biagio D’Anelli sul triangolo formato da Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz. E lui non si è nascosto facendo anche una interessante rivelazione: “Ho ricevuto delle foto pazzesche di lui, dove balla, e ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie a Milano questo ragazzo. A una festa ballava quasi nudo e aveva tantissime donne intorno”. Poi Biagio D’Anelli ha espresso un suo parere sulla scelta dell’ex di raggiungere in Honduras Roger Balduino: “A me dispiace per questa ragazza che andrà ad affrontarlo però se io so che una mia ex mi potrebbe dare dei problemi non la vedo a mettere come persona in studio a sostenermi, a casa mia la tengo un po’ in disparte, non mi vado a mettere il problema a casa”.

Infine Biagio D’Anelli ha lanciato un’altra stoccata a Roger Balduino. In occasione dell’ospitata a Isola Party, l’ex gieffino ha spiegato che un suo amico si sarebbe lasciato con la fidanzata. A tradirlo sarebbe stato il modello: “Un mio amico si è lasciato con la ragazza perché l’ha tradito con Roger e non posso fare nomi, ecco perché mi permetto di dire che è stato un gran sfasciatore di coppie”.

