Isola dei Famosi 2022, nona puntata tra ritiri e segreti. Eliminato al televoto, Jeremias Rodriguez è sbarcato a Playa Sgamada, accolto da suo padre Gustavo e da Clemente Russo ma inaspettatamente ha annunciato di voler abbandonare il reality. “Mi manca la mia fidanzata, non ce la faccio più. Mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa a chi dovevo”, ha spiegato l’argentino.

Il fratello di Belen e Cecilia ha anche aggiunto che il mondo dei reality non gli piace e a nulla sono valsi i tentativi di Ilary Blasi a convincerlo a restare almeno per un’altra notte all’Isola dei Famosi 2022: è fuori. Un altro colpo di scena al momento delle nomination con protagonista Roger Balduino.





Isola dei Famosi 2022, Roger in lacrime svela il suo segreto

Il modello ha subito chiesto ad Ilary Blasi di poter fare un saluto: “Non c’è nessuno per me oggi? Ok, però devo comunque fare degli auguri ad una persona molto speciale. Lui si chiama Endrick”, ha detto scoppiando in lacrime. “Che succede ragazzi? Ma sta piangendo? Questo Endrick non è mai venuto qui. Perché ti commuovi così? Non capisco, cosa sta succedendo ce lo dici? Per caso questo Endrick è tuo figlio?”, ha commentato la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 spiazzata.

“Ho un figlio di 11 anni, ma non posso parlare troppo”, ha continuato il naufrago che, incalzato da Ilary Blasi ha poi ammesso di non poterne parlare in tv per motivi legali. Dunque il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 si è limitato a fare gli auguri a Endrick e a fargli sapere che gli manca moltissimo. “Sì Ilary è mio figlio è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio”.

io comunque ancora sotto choc per il pianto di roger e il figlio che ha 11 anni #isola pic.twitter.com/DLEJhD6ekl — aisha🦋 (@frostyelevenn) April 19, 2022

“Non riesco a parlare non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo. Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me. Purtroppo non posso parlarne perché altrimenti sua madre si arrabbia con me e sono guai, è una questione legale sappiate. Se posso sentirlo? Lo sento sempre, tutti i giorni e posso anche andare a trovarlo in Brasile se voglio. Qui a L’Isola dei Famosi 2022 per una questione legale non posso parlarne”, le parole di Roger Balduino.

