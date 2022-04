“L’ho visto con i miei occhi”. Isola dei Famosi, Roberta Morise a ruota libera: “Questo non lo sapete”

La sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata segnata da un incidente. Un’esperienza che Roberta Morise non dimenticherà facilmente e che ha raccontato nello studio di Verissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin. “Esperienza breve, ma non intensa, di più! Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno, Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla, guarda quello che vedi è peggio. In realtà pensavo dai qualcosina, un po’ di riso in più, invece no, tutto in meno”.



“Sull’ Isola dei Famosi si mangia zero, c’è l’invasione dei mosquitos, e la convivenza è la cosa forse più difficile in assoluto più della fame. Diciamo che veramente non ci siamo fatte mancare niente, tre settimane molto intense. Se tornassi indietro lo rifarei e starei lì per almeno altri due mesi. Magari ritorno, no ho già dato!”. Nel corso della prova del fuoco Roberta Morise, ha ripotato delle ustioni di secondo grado.





Isola dei Famosi, Roberta Morise: nuova consapevolezza dopo il reality



“Sapevo che sarei arrivata a superare me stessa, prova del fuoco, sei minuti, ustioni riportate ma abbiamo vinto. Loro sono stati gentili, perché delle ustioni di secondo grado non è l’ideale stare al sole, con il mare. Loro mi hanno dato delle bende e io per non perdere la possibilità di vivere l’esperienza più bella della mia vita, non mi sono mai lamentata”. L’Isola dei Famosi per Roberta è arrivata come luce dopo un periodo buio.



La fine dell’esperienza ai Fatti Vostri, chiusa con il tramonto dell’era Magalli, ha infatti lasciato il segno. “La premessa più grande è che sono stata fortunata, nel senso che ho avuto quasi 17 anni di programmi bellissimi dei quali sono soddisfatta, ma vengo da un periodo non sereno. Forse per la prima volta in vita mia non ho saputo gestire la fine di un lavoro inaspettata e ripartire è stato per me impossibile perché non sapevo da dove ripartire. Noi lavoravamo in pieno Covid, siamo state una di quelle trasmissioni che non si è mai fermata”.



“Ho salutato il pubblico, ci vediamo a Settembre così come mi avevano detto. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho ricevuto una telefonata di bugie fondamentalmente dove mi si diceva che non sarei più stata una dei protagonisti del programma per motivi x ma bugie ovviamente perché poi si è dimostrato altro e ci rimasi male. Il programma per me era uno di quei programmi al quale posso dire di essere stata più legata, è stato una sorta di palestra dopo tanti anni, c’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo (Magalli, ndr) andavamo d’accordissimo”.

