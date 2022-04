Altro giro, altra corsa, all’Isola dei Famosi. È andata in onda la sesta puntata, giovedì 7 aprile 2022. Ilary Blasi ha esordito spiegando cosa è successo a Silvano Michetti. Come saprete, il membro dei Cugini di Campagna è stato squalificato per la bestemmia pronunciata appena ha messo piede sulla spiaggia. D’altro canto, Nick Luciani è ancora in gioco ed è stato accoppiato a un altro concorrente. Poi la moglie di Francesco Totti ha iniziato a parlare delle tensioni tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

L’attore però si è lamentato anche dello scarso impegno di alcuni concorrenti nel cercare cibo. Guendalina Tavassi si è difesa e ha spiegato che se la sera hanno sonno e non vanno a prendere i paguri è perché fanno tanto durante il giorno. Ha detto la sua anche Floriana Secondi spiegando che le donne hanno preso conchiglie, cocchi e frutti. Vladimir Luxuria ha invitato i concorrenti dell’Isola dei Famosi a darsi da fare senza puntare il dito contro chi non farebbe.





Isola dei Famosi, ecco chi torna in Italia

A seguire c’è stata anche una lite tra Ilona Staller e i Rodriguez, che hanno usato parole molto forti: Gustavo ha detto che nel suo turno in cucina non avrebbe fatto mangiare Ilona. Lory Del Santo ha notato che qualcuno si accanisce sui naufraghi dell’Isola dei Famosi di una certa età, ovvero Clemente Russo.

A quel punto l’opinionista dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha ribadito: “Gustavo, se tu pensi che solo chi pesca ha diritto di mangiare non hai capito nulla dello spirito dell’Isola e dello spirito comunitario. Arrivare a far piangere una donna, che non è vero che non ha fatto nulla noi vediamo, mi viene un sospetto caro Jeremias. Non è che ce l’avete con lei perché quando uno va in nomination, come avete fatto con Carmen, fate la sindrome di accerchiamento per farla fuori?”.

La coppia eliminata della sesta puntata dell’Isola è quella di Lory Del Santo e Marco Cuculo. Non hanno lasciato il gioco. Laura, Roberta e Jovana sono finiti al televoto flash per l’eliminazione della sesta puntata. Il pubblico ha votato chi salvare. Roberta Morise è stata eliminata. Sarà lei a tornare in Italia: l’Isola dei Famosi per Roberta finisce qui.

“C’è sempre qualcosa che non ti sta bene”. Isola dei Famosi, Alvin perde la pazienza in diretta