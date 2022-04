Attimi di tensione all’Isola dei Famosi. Alla fine Jeremias Rodriguez è riuscito a fare uscire dai gangheri anche l’inviato Alvin. Ma cosa è successo? Partiamo con ordine. Durante la puntata di giovedì, il fratello di Belén Rodriguez, famoso principalmente per questo, ha lanciato accuse, di nuovo. Ma proprio all’inizio della puntata Alvin ha dovuto bloccare un attimo il giovane, perché continuava a parlare sopra al padre. La padrona di casa Ilary Blasi faceva domande a Gustavo, ma era Jeremias a rispondere al posto suo.

A questo Alvin è intervenuto e ha invitato Jeremias Rodriguez a far parlare suo padre. Pure la conduttrice è intervenuta per dire al concorrente di dare modo a Gustavo di parlare. Tuttavia niente: il giovane Rodriguez continuava a parlare perché secondo lui suo papà non si stava esprimendo bene. A questo punto Alvin decide di essere più duro con lui: “Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”.





Jeremias Rodriguez fa perdere la pazienza ad Alvin

Poco dopo, il fratello di Belen e Cecilia ha fatto la sua solita insinuazione sulla produzione che non monterebbe tutto nei filmati. L’inviato dell’Isola però si è legato al dito queste insinuazioni di Jeremias Rodriguez, che anche durante la prova leader ha tentato di assumere un ruolo che non gli compete.

Durante il gioco, infine, per colpa di una posizione scorretta di Floriana Secondi, Jeremias Rodriguez ha avuto di nuovo da borbottare con Alvin. E mentre l’inviato si è assicurato che tutti i concorrenti fossero nella posizione corretta, stavolta Gustavo alle sue spalle si lamentava dicendo che Floriana non era nella giusta posizione, insomma che stava barando.

Mentre spiegava di aver verificato che tutto si stesse svolgendo correttamente, Alvin ha sbottato di nuovo contro Jeremias Rodriguez: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”. Da casa anche Nicola Savino ha notato lo sfogo Alvin: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato”.

