Solo pochi giorni fa Antonio Zequila, il primo naufrago eliminato dall’Isola dei Famosi, ha fatto una rivelazione bomba su Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen Rodriguez. “Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”, ha detto Antonio Zequila parlando a Pomeriggio 5 del fratello di Belen Rodriguez.

“Si è messo a piangere (Gustavo Rodriguez ndr), io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto perché lo trattasse così e lui mi ha detto ‘Perché c’è questa cosa che ti devo dire, è un segreto non è mai stata rivelata e non è una cosa pubblica’, e ci siamo abbracciati”, ha detto ancora l’ex naufrago.





Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez: “Ha litigato con gli autori dell’Isola”

Antonio Zequila aveva precisato di non poter rivelare nel dettaglio cosa si sono detti, perché “si tratta di una cosa segreta”. Ma trascorso qualche giorno, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, Antonio Zequila ha vuotato il sacco. Antonio Zequila è tornato a parlare di questo segreto anche in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ed ha aggiunto dei dettagli su uno sfogo che avrebbe avuto il fratello di Cecilia e Belen.

“La persona invece che più mi ha deluso è Jeremias. Lui un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre”, ha spiegato Antonio Zequila.

L’ex naufrago ha anche rivelato un retroscena sulla lite avvenuta all’Isola dei Famosi: “Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe”.

