È passata una settimana da quando i naufraghi sono arrivati sull’Isola dei Famosi. Un’edizione ricca di novità dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima puntata è stato eliminato Antonio Zequila oggetto, prima della diretta, di pesanti critiche da parte degli altri naufraghi. Zequila è stato criticato in primis perché ritenuto “un uomo borioso, che vuole necessariamente piacere a tutte le donne che sono sull’Isola”. Ma non è tutto perché una concorrente ci è andata giù pesantemente.



Gustavo Rodriguez aveva provato a giustificarlo: “Per me è una persona buone nel suo profondo, ci ho parlato a lungo”. Ma poi era arrivata la stroncatura di Estefania “Non lo sopporto, è solamente un bavoso”. Intanto ieri sera un altro naufrago ha minacciato di lasciare l’Isola dei Famosi, scoppiando in lacrime alla fine della puntata. Una reazione che ha stupito tutti, soprattutto dopo essere stato un leader molto amato di Playa sgamada.







Parliamo di Marco Melandri: “Ho capito quali sono le cose importanti della vita, qui mi sembra di perdere tempo. Io non riesco a essere felice e ho bisogno di andare a casa e vivere una vita normale. Sono uno sportivo e non un uomo di televisione”. Sia Ilary che la moglie Manuela provano a convincerlo, c’è l’applauso anche dello studio dell’Isola dei Famosi. La moglie in particolare lo tranquillizza e riesce a convincerlo a restare.



Nei giorni scorsi Marco Melandri era stato protagonista de l’Isola dei Famosi per alcune sue affermazioni sulla sua vita privata. Il motociclista ha rivelato di aver vissuto una profonda crisi coniugale con la moglie Manuela Raffaetà – che ha sposato nel 2005 – e che ciò lo ha spinto ad allontanarsi e, in seguito, ad avvicinarsi a un’altra donna. Poi, Melandri è tornato sui suoi passi per riabbracciare la moglie, dalla quale ha avuto la figlia Martina, nata il 19 luglio 2014.



“Tutto è iniziato perché Emanuela aveva dei problemi” aveva raccontato Melandri all’Isola dei Famosi. E poi ha spiegato: “Stiamo insieme da 16 anni, abbiamo avuto un momento difficile come credo tutte le coppie: ci siamo lasciati per quasi un anno. Io ho iniziato ad avere attacchi di panico mentre guidavo. Non volevo tornare a casa, così perdevo sempre più tempo nei parcheggi. Lì ho capito la necessità di staccarmi”.

