In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, in programma nella serata di giovedì 31 marzo, in Honduras sta vivendo una situazione tutt’altro che facile Antonio Zequila. Vi abbiamo parlato di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro, messi nel mirino nelle scorse ore da molti concorrenti, ma ora i naufraghi hanno rivolto le loro attenzioni soprattutto a lui. Si sono già stancati di lui e l’hanno fatto notare chiaramente, utilizzando anche delle parole davvero pesanti.

Dunque, prima di dirvi tutto su Antonio Zequila, vi ricordiamo quello che è successo a Carmen Di Pietro e al figlio. Tra coloro che li hanno criticati è spuntato Jeremias Rodriguez: “Non vi vogliamo più qua, siete solo degli egoisti. Vi manca un po’ di Sudamerica per imparare a vivere un po’ insieme”. Ma Alessandro ha subito replicato nel confessionale e ha spiegato perché tutti si starebbero schierando contro di loro: “Forse iniziamo a fare paura, il loro atteggiamento è peggiorato nei nostri confronti”.





E purtroppo per lui, tornando ad Antonio Zequila, non sono pochi coloro che si sono scagliati contro il naufrago. Inizialmente ricordiamo i suoi scontri con Floriana Secondi, visto che erano stati scelti per vivere assieme l’esperienza legati con una corda. Adesso, come riportato da ‘Coming Soon’, ‘Er Mutanda’ è stato criticato in primis perché ritenuto “un uomo borioso, che vuole necessariamente piacere a tutte le donne che sono sull’Isola”. Ma non è tutto perché una concorrente ci è andata giù pesantemente.

Sicuramente Jeremias Rodriguez non ha un giudizio positivo nei confronti di Antonio Zequila, perché quest’ultimo si è avvicinato un po’ troppo a Estefania Bernal che lui apprezza notevolmente. Anche se Gustavo Rodriguez ha voluto aggiungere: “Per me è una persona buone nel suo profondo, ci ho parlato a lungo”. Senza pietà la stessa Estefania: “Non lo sopporto, è solamente un bavoso”. E tutti ora si attendono la replica del naufrago, accusato di provarci con troppa carica con le concorrenti di sesso femminile, quando verrà messo al corrente della situazione.

Intanto, una confidenza di Clemente Russo ha provocato una reazione inattesa nella moglie Laura Maddaloni. Anche secondo lei sull’isola non sono in molti a dare il proprio contributo per sopravvivere senza gli agi e le comodità di un soggiorno a 5 stelle, per così dire. E ha accusato Carmen Di Pietro di rubare alcune cose e di nasconderle. Situazione dunque infuocata in Honduras.

“Lei ruba le cose e le nasconde”. Caso all’Isola dei Famosi, accuse pesanti dai concorrenti