All’Isola dei Famosi la temperatura è ai livelli di guardia. Stasera alle 21 e 20 va in onda su Canale5 una nuova puntata e i concorrenti sono parecchio tesi. Ormai i giochi sono iniziati da diversi giorni e già abbiamo assistito a parecchi colpi di scena e ‘giravolte’. In un contesto così pressante non è semplice mantenere la mente lucida. Ne sa qualcosa Floriana Secondi. L’ex vincitrice del Grande Fratello 3 ha minacciato di voler abbandonare. Poi, però, è tornata sui suoi passi. O meglio. È rimasta ferma.

In breve tempo l’ex gieffina si è messa in evidenza per alcune discussioni con gli altri concorrenti, specialmente con Nicolas Vaporidis. Poi, una volta eliminata dal pubblico ha detto che non sarebbe andata, come previsto dal regolamento, su Playa Sgamada. Ma Alvin e gli altri in studio, alla fine, l’hanno convinta a restare. Ora l’attenzione si sposta su altri vip. In particolare Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni recentemente hanno puntato il dito contro una concorrente.





Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni sono in nomination come Carmen Russo e suo figlio Alessandro Iannoni. I sondaggi parlano chiaro, il pubblico vorrebbe cacciare proprio la coppia di sportivi. Il pugile, recentemente, si è reso protagonista parlando con la consorte e Jeremias Rodriguez di uno sfogo. In modo particolare Clemente ha detto di aver lavorato un giorno intero per la realizzazione della capanna. Riferendosi a Antonio Zequila ha detto: “Stava là dentro dalle sette di stasera forse anche dalle sei, ha legato un filo, con tutto il bene che gli voglio…”.

La confidenza di Clemente Russo ha provocato una reazione inattesa nella moglie Laura Maddaloni. Anche secondo lei sull’isola non sono in molti a dare il proprio contributo per sopravvivere senza gli agi e le comodità di un soggiorno a 5 stelle, per così dire. Solo che la proposta di Laura è stata un’accusa per niente velata ad un ‘altra concorrente: “Facciamo tutti come Carmen, che ruba le cose e le nasconde”.

Insomma, c’è da aspettarsi una puntata davvero scoppiettante stasera. Ormai manca poco e si saprà chi dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi. Secondo voi tra Clemente Russo e Laura Maddaloni da un lato e Carmen Russo e il figlio Alessandro Iannoni dall’altra chi dovrà fare le valige?

