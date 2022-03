Isola dei Famosi 2022, manca poco alla quarta puntata. Giovedì 31 marzo, come sempre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi tornerà in diretta dallo studio che divide con Nicola Savino, Vladimir Luxuria e i vari ospiti che sostengono i naufraghi. E c’è già un annuncio ufficiale diramato dai profili social del reality che riguarda il nuovo appuntamento.

Questa sera, finalmente, sbarcherà in Honduras una coppia di naufraghi attesissima: Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Da giorni il pubblico aspetta questo momento e lunedì scorso era anche intervenuto il fidanzato di lei, che è alla sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi 2022, per smentire le voci di un presunto contagio da Covid che avesse bloccato il loro ingresso.





Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Ma certamente spazio anche alle dinamiche che si sono create in questi giorni sull’Isola dei Famosi 2022. Gran parte del gruppo si è infatti scagliato contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, accusati in special modo da Jeremias Rodriguez di essere degli egoisti e pensare solo ai propri interessi. Scommettiamo che non mancherà un confronto tra la coppia in questione e i naufraghi.

Ovviamente c’è grande attesa sul verdetto del pubblico nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Nella scorsa diretta Ilary Blasi ha infatti annunciato che giovedì sera ci sarà la prima vera eliminazione e uno dei concorrenti tornerà in Italia. A scontrarsi al televoto ci sono proprio Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni e Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Clemente Russo e Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni sono finiti in nomination e come sempre il televoto è ancora aperto, dunque non ci sono conferme, ma dai principali sondaggi online non sembrano esserci troppi dubbi. Il televoto questa settimana è in negativo – “Chi vuoi eliminare?” – e a quanto pare ad avere la peggio potrebbero essere Clemente Russo e Laura Maddaloni, con oltre il 70% delle preferenze.

“C’è l’annuncio ufficiale”. Isola, finalmente: svelato il mistero su Guendalina Tavassi e il fratello