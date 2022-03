“C’è l’annuncio ufficiale”. Isola, finalmente: svelato il mistero su Guendalina Tavassi e il fratello

Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi in molti si sono chiesti che fine abbiano fatto Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Entrambi erano stati ufficializzati nel cast che ha preso parte a questa edizione e che volato in Honduras. Tuttavia non si sono mai visti. E il pubblico si è subito fatto delle domande per provare a capire cosa stesse succedendo ai due fratelli. Anche perché l’ex gieffina è stata una delle prime concorrenti ad essere ufficializzata.

Si è vociferato che l’assenza potesse essere dovuta al Covid. Ha provato il suo fidanzato Luca Perna a fare un po’ di chiarezza: “Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha spiegato. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione. Quelli fanno il programma, sono liberi di fare come gli pare. E di decidere loro quando e come farli entrare”.





Sono le parole che ha aggiunto il fidanzato di Guendalina Tavassi che ha poi invitato tutti a restare sintonizzati perché prima o poi arriveranno e “il programma avrà risvolti migliori, positivi e saremo tutti più felici di guardarlo”. Una risposta alle tante domande arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi. Guendalina e il fratello Edoardo entreranno durante la puntata di giovedì 31 marzo per la gioia dei fan che da settimane aspettano il loro ingresso: “Una coppia esplosiva sta per raggiungere i naufraghi! Domani sera Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcheranno sull’Isola. Come verranno accolti da resto del gruppo?”.

Guendalina Tavassi è abbastanza conosciuta dal pubblico che ama i reality. L’influencer ha tre figli: Gaia, avuta all’età di 17 anni da Remo Nicolini, e Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con Umberto D’Aponte. I due hanno divorziato e, dopo una serie di accuse di violenza sulla donna e il suo nuovo compagno, D’Aponte è stato arrestato e portato in carcere. Per lei è la seconda esperienza come naufraga: ha già partecipato all’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi ed è stata eliminata dopo 58 giorni.

Il fratello Edoardo Tavassi è meno noto nel mondo della tv e dello spettacolo. Il 35enne ha fatto parlare solo per la sua relazione con Diana Del Bufalo, durata appena pochi mesi. I due, però, sono rimasti in buoni rapporti: non è infatti raro vederli insieme sui social dell’attrice comica. A differenza della sorella, questa sarà la sua prima esperienza sull’Isola dei Famosi. Non si tratta, tuttavia, del suo esordio televisivo. Nel 2011, fece il suo debutto sul piccolo schermo in qualità di ospite negli studi del Grande Fratello. Viene invitato da Alessia Marcuzzi per dare supporto a Guendalina, allora una degli inquilini della casa.

