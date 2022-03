Guendalina Tavassi è pronta a partire per l’Honduras. La ex gieffina (e già ex naufraga) è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi e, novità assoluta di quest’anno, partecipa in coppia. Come spiegato dalla conduttrice ad Alfonso Signorini, durante la finale del GF Vip 6, infatti, in questa edizione ci saranno due gruppi, singoli e coppie.

Tra i single Marco Melandri (ex pilota), Blind (ex concorrente di X Factor), Antonio Zequila (attore), Floriana Secondi (opinionista e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello), Ilona Staller (attrice ed ex parlamentare), Nicolas Vaporidis (attore), Roberta Morise (showgirl), Estefania Bernal e Roger Balduino (modelli), Jovana Djordjevic (moglie dell’attaccante del Chievo Filip Djordjevic).

Guendalina Tavassi ha “ceduto” prima dell’Isola

Quindi le coppie e tra le prime coppie ad essere annunciate proprio quella formata da Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Ci saranno inoltre Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen), Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Silvano e Nick, due dei Cugini di campagna.





L’Isola dei Famosi 2022 inizierà lunedì 21 marzo e in attesa di partire per l’Honduras i naufraghi sono stati tutti “rinchiusi” in hotel. E dalla sua camera d’albergo Guendalina Tavassi approfitta per aggiornare costantemente i suoi follower visto che tra qualche giorno dovrà dimenticarsi del cellulare.

Tra le ultime Storie, prima si è mostrata impegnata in un trattamento di bellezza, con un impacco di fanghi sulle gambe e davanti alla tv. Ma poi ha ceduto a una tentazione. Si è massaggiata col fratello e, “per partire col piede giusto” si è concessa hamburger e patatine fritte. “Alla fine ho ceduto”, ha commentato sotto Guendalina Tavassi.