Manuel Bortuzzo, sulla nuova fidanzata parla il padre. Anche nella relazione precedente del figlio con Lulù Selassiè, l’uomo ha detto la sua. Intervistato per Novella 2000 dal giornalista Armando Sanchez, il papà dello sportivo ha detto qualcosa sulla storia d’amore con Angelica.

Manuel Bortuzzo, il papà Franco sulla fidanzata Angelica. Nuova love story per l’ex gieffino che fa decisamente parlare. Felice insieme alla popolare tiktoker, Manuel Bortuzzo non si nasconde agli occhi dei fan. Negli ultimi giorni sarebbe stata Angelica a rendere noti alcuni scatti di coppia.





Manuel Bortuzzo, il papà Franco sulla nuova fidanzata Angelica

Il giornalista domanda: “E per quanto riguarda l’amore?”, “Manuel ora è felice e a me basta questo…”, risponde il papà di Manuel Bortuzzo senza mostrare esitazione. Una schiettezza che l’uomo ha sempre mostrato e sull’ex relazione del figlio con Lulù ha aggiunto qualcosa. (Manuel Bortuzzo, il retroscena sulla nuova fidanzata Angelica).

“Non è assolutamente vero…Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me…Ha la testa sulle spalle…”. Il signor Franco aggiunge in merito ad Angelica Benevieri, e alla principessa etiope che pare abbia scoperto la storia solo in un secondo momento: “Mio figlio ha fatto tutto da solo…”.

Focus anche sulla passata partecipazione al GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Il signor Franco Bortuzzo ha rivelato su Manuel e la sua esperienza televisiva nel reality show: “A lui non è piaciuto molto…Probabilmente lo vedremo in altri programmi, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino ad ora…”.

