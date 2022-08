Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, storia inventata? Da alcuni giorni non si parla d’altro: la nuova relazione dell’ex gieffino. Pare infatti che dopo la storia con Lulù Selassié il giovane triestino abbia ritrovato l’amore con la tiktoker 20enne Angelica Benevieri. Tutto nasce da una foto in cui i due si baciano. Alla domanda di un fan se fosse felice l’influencer ha risposto: “Tanto”. Insomma, sembra davvero un sogno, ma scoppiano subito diverse polemiche.

Alcuni utenti criticano Manuel Bortuzzo perché poco tempo fa aveva annunciato che avrebbe mantenuto la massima discrezione sulle sue love story: “Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”. E invece anche stavolta la storia è balzata agli onori della cronaca.





Manuel e Angelica, storia inventata: l’insinuazione

Non solo. Ora c’è chi parla apertamente di storia inventata a tavolino. L’insinuazione è che la relazione sia costruita per aumentare i follower di Angelica Benevieri e allontanare il nome di Lulù Selassié da Manuel Bortuzzo. Intanto anche l’esperta di gossip Deianira Marzano si è espressa sulla faccenda.

Un’utente le scrive: “Guarda lei mi fa una tenerezza infinita sembra la classica ragazzina innamorata di un idolo che aspetta di crescere per mettersi con lui. Però questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla su instagram 2 settimane fa. Professa amore a lei quando 4 mesi fa stava cercando casa con un’altra… bah!”.

A queste considerazioni Deianira ha risposto in modo inequivocabile: “Premessa: Manuel per me si può fidanzare anche con un’intera squadra di pallavolo, detto ciò, ma voi veramente credete a questa storia??? Allora c’è n’ammma j!”. Insomma neppure lei crede che la storia tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sia autentica. Dove sarà la verità? Voi cosa ne pensate?

