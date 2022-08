“Che pagliaccio”. Bortuzzo allo scoperto con Angelica: foto e dediche d’amore, ma qualcosa non torna

Manuel Bortuzzo, la polemica sulla nuova fidanzata. Chiuso definitivamente il capitolo con l’ex gieffina Lulù, per lo sportivo l’amore sembra aver bussato alla sua porta. E a entrare da quella ‘porta’ sarebbe stata proprio la tiktoker di 20 anni Angelica Benevieri, immortalata in una foto dove è intenta a baciare Manuel. Poche ore per scatenare il caos.

Manuel Bortuzzo con la fidanzata Angelica al centro del gossip. Pare che dopo la foto del bacio, sopraggiunta a conferma della nuova love story tra i due, sia stata proprio Angelica Benevieri a esporsi su Instagram con i follower.





La 20enne non ha certo perso tempo nel rispondere alle domande dei più curiosi e a chi le ha chiesto se fosse o meno felice, Angelica ha risposto “tanto”. E a conferma di un momento felice insieme alla sua dolce metà, ecco arrivare tra le Storie un bel cuore rosso e la foto di coppia immortalata nuovamente in un momento di tenerezza. (Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata Angelica Benevieri).

Nel frattempo Lulù Selassié continua a mantenere il silenzio sebbene siano in tanti ad attendere una sua reazione. Ma la polemica è sempre dietro l’angolo e infatti c’è già chi ha mosso qualche critica nei confronti di Manuel Bortuzzo che non troppo tempo fa aveva affermato di voler mantenere il massimo riserbo su una nuova love story da vivere nella privacy. Promessa mantenuta? Per alcuni così non sembra.

Le parole di Manuel Bortuzzo in merito a questo sembravano essere chiare: “Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”. Vicende amorose che di certo i 270 mila follower di Angelica non si sono fatte sfuggire.

