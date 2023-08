“Li hanno scoperti”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, tutto in gran segreto ma ora si è saputo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, fuori il retroscena. Li abbiamo visti prendersi e poi lasciarsi, e poi tornare insieme e di nuovo lontani: l’ex coppia di gieffini ha raggiunto il capolinea poco la conclusione del reality show di Alfonso Signorini. Da quel momento si sono susseguite diverse indiscrezioni, ma anche alcune dichiarazioni da parte dei diretti interessati. A esporsi in particolar modo è stato il campione di nuoto. Ma voci di corridoio avrebbero diffuso la notizia di una sorta di relazione clandestina tra di loro da tenere nascosta e a riparo dalla luce dei riflettori.

Il retroscena su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. A distanza di diversi mesi dalla fine della loro relazione, i due tornano a fare parlare di sè. Come ormai tutti sanno, la coppia sembra essere scoppiata, ma questa è una realtà ancora tutta da provare. Infatti stando alle ultime indiscrezioni dell’investigatore social Alessandro Rosica, non sarebbe del tutto scontato che i due stiano percorrendo strade differenti.

Il retroscena su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: cosa sta succedendo realmente tra di loro

Da un lato la parole del papà del campione di nuoto, che non vedrebbe di buon occhio la relazione, dall’altra alcune ipotesi sollevate alla luce di alcuni fatti attuali che vedrebbero i due proseguire nella frequentazione di nascosto per evitare ulteriori intromissioni. Indiscrezione, questa, diffusa da Rosica e Scuccimarri. Inoltre, stando a quanto emerso dalle recenti storie Instagram, un altro dettaglio potrebbe confermare che la frequentazione tra i due stia comunque proseguendo al di là di tutto e di tutti.

Infatti si è appreso che lo scorso mese, Manuel ha preso parte ai campionati mondiali di nuoto paralimpico a Manchester mentre Lulù trascorreva con la sorella Clarissa alcuni giorni a Londra. Insomma, i dubbi che Lulù si potesse trovare in Inghilterra per sgtare più vicino a Manuel esistono, ancor più se anche Alessandro Rosica continua a sostenere tale ipotesi, ovvero che i due stiano ancora insieme.

Ma un dettaglio non deve sfuggire. Dopo la tappa in Inghilterra, Manuel è volato insieme al suo migliore amico verso Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, mentre Lulù è rimasta nella Capitale italiana. Quanta verità nel retroscena? Solo il tempo potrà rispondere. E pensare però che solo qualche mese Manuel aveva deciso di esporsi affermando senza filtri: “Sono felicemente single, adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita”.