Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dai microfoni di Casa Chi torna a parlare Jessica. Parole che si prestano a diverse interpretazioni e che arrivano a pochi giorni dalla notizia dell’addio tra Manuel e Angelica Benevieri. Purtroppo è arrivata la parola fine alla loro relazione sentimentale, durata praticamente meno di due mesi. L’ufficialità è stata data dalla ragazza, che ha anche spiegato le ragioni di questa rottura. Prima di parlare di Manuel Jessica ha speso due parole sull’edizione di quest’anno.



“Quest’anno ho visto tante imitazioni, tanti personaggi all’interno che hanno voluto imitare dinamiche, frasi, comportamenti. Diciamo che hanno studiato bene il Gf Vip 6 che è andato alla grandissima. Voi tutti ricordate il famosissimo pedicure che io ho fatto a Barù. Replicato da Ginevra Lamborghini ad Antonino. Diciamo che è un’intimità che tu puoi avere un po’ di tempo. Io dopo tre giorni che sto nella casa non avrei toccato i piedi neanche ad Alex Belli per dirti”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, reunion in vista? Cosa sta succedendo



Poi ancora: “Conosco Edoardo Donnamaria indirettamente. Lui frequenta Roma Nord, era fidanzato con una ragazza che conosco, Viktorija Mihajlovic. Abbiamo tanti amici in comune. Era anche amico di Tommy Zorzi. Secondo me non gli quadra la situazione ad Antonella. Lei comunque ha un suo seguito. Ha vinto parecchi televoti, comunque i follower li ha. Secondo me si sarà fatta un attimo due conti perché comunque ha flirtato pure con Alberto”.



“Io mi informo in teoria su tutto quello che gira online, cose, dicerie. Non lo so, non mi quadra tanto Edoardo. Diciamo che un po’ questa cosa mi ricorda un po’ il triangolo di Alex invertito. Devo ancora capirlo. La vedo un po’ una corsa contro il tempo di voler solidificare un qualcosa, una dinamica per rimanere nel gioco. Diciamo che è un po’ un remake. Però per me le cose sono belle quando sono originali”.



Quindi le parole su Manuel che, nei giorni scorsi, Lulù ha espresso il desiderio di rivedere. ha fatto sapere che l’incontro non sarebbe ancora avvenuto: “So che ancora non si sono visti, né sentiti. E quindi probabilmente, magari a stretto giro, riusciranno a vedersi in amicizia. Più che altro per confrontarsi su tante cose, su quello che è stato, è successo un po’ tutto in fretta e sarebbe giusto – per quello che è stato il loro amore – incontrarsi e parlarne faccia a faccia”.

