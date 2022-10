Bruttissima notizia per Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata Angelica Benevieri. Purtroppo è arrivata la parola fine alla loro relazione sentimentale, durata praticamente meno di due mesi. L’ufficialità è stata data dalla ragazza, che ha anche spiegato le ragioni di questa rottura. Comunque già da diverse settimane circolavano indiscrezioni che facevano ipotizzare il loro addio, ma non era mai arrivata la conferma. Cosa che stavolta c’è invece stata, visto che a parlarne è stata lei sul social network Instagram.

Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri non sono più una coppia, quindi è da considerarsi ormai un’ex partner. Delusione per i loro fan, anche se ci saranno persone che staranno invece esultando davanti a questa notizia. Il chiaro riferimento è agli ammiratori di Lulù Selassié, i quali non hanno mai accettato di buon grado l’interruzione della love story nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora lui è nuovamente single e vedremo chi potrà essere in futuro la donna che le ruberà ancora il cuore.

Leggi anche: “Ha ripreso a nuotare”. Manuel Bortuzzo, la notizia più bella. E grazie all’amico Aldo Montano





Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri: è addio

Non ci sono più speranze di riappacificazione tra Manuel Bortuzzo e la sua (ex) fidanzata Angelica Benevieri. Quest’ultima, che è molto nota sui social, ha scelto proprio una diretta Instagram per confermare tutto e scendere anche nei dettagli. I due avevano deciso di ufficializzare la loro storia sentimentale alla fine dello scorso mese di agosto. In diverse stories erano apparsi, mentre erano intenti a baciarsi con passione. Quindi, nessuno si attendeva comunque uno stop del rapporto così improvviso.

L’ex gieffino e la tiktoker si sono separati definitivamente e Angelica Benevieri ha spiegato come sono andate le cose ai suoi follower: “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità per fare le copertine. Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”. Adesso non resta che attendere l’eventuale replica di Manuel Bortuzzo, che potrebbe fornire la sua versione dei fatti. E chissà se combacerà.

Angelica Benevieri, 20 anni, è nata nella capitale Roma e su TikTok è seguita da più di ben 270mila follower. Su di lei non si avevano molte informazioni, ma era balzata agli onori della cronaca rosa per il suo fidanzamento con Manuel Bortuzzo. Ma ha subito precisato ore fa che non ha voluto sfruttare economicamente l’ex vippone.