“Ha ripreso a nuotare”. Manuel Bortuzzo, la notizia più bella. E grazie all’amico Aldo Montano

È un momento felice per Manuel Bortuzzo. Dopo la storia d’amore con Lulù Selassiè conosciuta al GF Vip, l’ex concorrente ha ritrovato l’amore. Ora ha trovato serenità ed equilibrio. La sua nuova fidanzata si chiama Angelica Benevieri, è una tiktoker, ha 20 anni. Lo sportivo ha rilasciato una intervista al settimanale Chi in cui ha parlato del suo nuovo amore e di come si sono conosciuti. La relazione con la 20enne è sbocciata durante l’estate.

Si sono incontrati attraverso una conoscenza in comune. “Angelica è una ragazza speciale, è la cugina di uno dei miei migliori amici”, spiega ancora Manuel Bortuzzo. “Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura”. E ancora, sempre Manuel Bortuzzo: “Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci siamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere”.

Leggi anche: “Non ci credo, sono identiche!”. Manuel Bortuzzo, la fidanzata la combina grossa: “Copia Lulù”





Manuel Bortuzzo torna a nuotare: “Grazie a Aldo Montano”

Angelica Benevieri è una star di Tik Tok. La ragazza sul social dei più giovani vanta oltre 300mila followers. Non solo influencer, nella sua breve carriera Angelica ha preso parte al programma di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti ed ha inoltre recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco dell’attrice Luisa Ranieri. Su Instagram l’influencer ha risposto alle curiosità dei followers, dove non sono mancate numerose domande in merito alla nuova relazione con Bortuzzo. Angelica si dice “tanto felice” della love story e in merito alla partecipazione del nuotatore nei suoi celebri video Tik Tok ci scherza sù: “Sicuramente non vede l’ora”.

Il momento felice nella vita di Manuel Bortuzzo si ritrova anche nello sport. Infatti l’ex gieffino ha rivelato che tornerà a nuotare e punta alle paralimpiadi di Parigi 2024. Nelle ultime ore come Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione che non è passata inosservata: infatti ha ammesso che se è tornato in vasca è anche grazie ad Aldo Montano, che con lui ha partecipato al GF Vip e che in questi mesi l’ha supportato e sostenuto dandogli nuovi stimoli.

“Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare – ha affermato Manuel Bortuzzo -: ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Punterò a Parigi 2024. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni”. Insomma un’altra bella notizia per Manuel Bortuzzo.