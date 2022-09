La fidanzata di Manuel Bortuzzo copia Lulù Selassié. La storia tra l’ex nuotatore azzurro e la principessina ha fatto parlare parecchio. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno dato vita ad una delle relazioni più chiacchierate. Diverse persone, compresa l’opinionista Sonia Bruganelli, si sono espresse contro il rapporto. Ma i due sono andati avanti e, tra alti e bassi, hanno lasciato insieme il reality.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni, tuttavia, ha lasciato il segno e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. Poco dopo l’ex gieffino si è mostrato in compagnia di una nuova ragazza. La sua nuova fidanzata è la tiktoker 20enne Angelica Benevieri e, proprio come lui, ha condiviso la foto del loro bacio. Insomma Manuel ha voltato pagina, anche se qualcuno non crede alla nuova storia, anche perché il triestino ha continuato a vedere Lulù pure dopo la rottura.





La segnalazione sulla nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

In ogni caso l’esperta di gossip Deianira Marzano recentemente ha notato un fatto davvero curioso. La fidanzata di Manuel Bortuzzo Angelica Benevieri si è mostrata sui social con lo stesso identico vestivo di Lulù Selassié. La reazione di Deianira non si è fatta attendere: “No vabbè ma la fidanzata di Bortuzzo che si mette lo stesso vestito di Lulù: ma non avevi altro da metterti? Ma tutto a posto?!”.

Ma chi è Angelica Benevieri? Beh la 20enne di Roma, molto legata alla sua famiglia, è un’influencer con un grande seguito sia su TikTok coi suoi 270mila follower che su Instagram (51mila). È anche comparsa in tv nel programma di Cesare Bocci “Imperfetti sconosciuti”. Inoltre ha avuto una piccola parte nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”.

A dispetto delle voci dubbiose Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri formano oggi una coppia. La curiosità è che quando sono usciti allo scoperto pubblicando la foto del bacio hanno scelto una canzone particolare. In sottofondo, infatti, ecco la stessa identica canzone di Ultimo che Manuel e Lulù avevano scelto come loro colonna sonora preferita. Altra coincidenza, o no?

Angelica Benevieri, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: dove l’abbiamo già vista