Una vera e propria ondata social si sta abbattendo su Twitter. Riguarda Manuel Bortuzzo e più precisamente la sua fidanzata Angelica Benevieri, finita nella bufera per una scoperta fatta da alcuni utenti. La giovane tiktoker è infatti stata protagonista in passato di un gesto, considerato da molti irrispettoso, e che in un certo senso diventa oggi paradossale visto che la sua dolce metà è proprio l’ex vippone. C’è un video che sta spopolando e i commenti della gente stanno diventando sempre più pesanti.

Manuel Bortuzzo non ha rotto il silenzio su questa vicenda, ma la sua fidanzata Angelica Benevieri non avrà poche difficoltà per uscire fuori da questa bufera mediatica. Già nei giorni scorsi c’era stata una polemica perché lei si era mostrata sui social con lo stesso identico vestito di Lulù Selassié. La reazione di Deianira Marzano non si era fatta attendere: “No vabbè ma la fidanzata di Bortuzzo che si mette lo stesso vestito di Lulù: ma non avevi altro da metterti? Ma tutto a posto?!”. Ma veniamo ora al presente.





Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica Benevieri nella bufera per un video

Nelle ultime ore è stato riportato alla ribalta un video che riguarda proprio la dolce metà di Manuel Bortuzzo. La fidanzata Angelica Benevieri è di una bellezza incantevole e la famiglia di lui pare che abbia approvato la sua figura. Ma ecco la bufera immediata, causata anche e soprattutto dai fan dell’ex di lui, Lulù Selassié. Hanno spulciato il profilo TikTok della 20enne e hanno rinvenuto un video compromettente. C’è adesso chi aspetta che lei possa uscire allo scoperto per fornire alcune spiegazioni.

Nel filmato in questione, della durata di pochi secondi, si può vedere Angelica Benevieri mentre fa il suo ingresso in un bagno destinato alle persone disabili. Quando si rende conto che non è la toilette per normodotati, finge di non camminare bene e inizia a muovere velocemente le sue braccia e a mettere in modo storto le sue gambe trasformandosi così in una disabile. E dopo queste immagini sono stati scritti diversi messaggi contro la giovane, che ora dovrà necessariamente difendersi dagli attacchi.

Le persone disabili non vanno prese in giro nemmeno per scherzo! E menomale che questa ragazza per Manuel è un angelo… 🤢🤮 #angelicabenevieri #manuelbortuzzo pic.twitter.com/budsN67FHb — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic_) September 10, 2022

Storia fidanzata di Bortuzzo. Scusatemi ma l’età c’entra poco. Non c’è mancanza di maturità ma di empatia proprio. Curiosa di vedere se la famiglia di lui rilascerà qualche intervista dissociandosi dalle azioni della ragazza. — GK (@Gk82379895) September 10, 2022

Queste alcune delle reazioni dell’infuriato popolo del web: “Le persone disabili non vanno prese in giro nemmeno per scherzo! E meno male che questa ragazza per Manuel è un angelo”, “Scusatemi, ma l’età non c’entra nulla. Non c’è mancanza di maturità, ma di empatia proprio. Curiosa di vedere se la famiglia di lui rilascerà qualche intervista dissociandosi dalle azioni della ragazza”.

