Manuel Bortuzzo, la sua vita dopo il GF Vip 6 . Correva il 3 febbraio del 2019 quando Manuel si trovava nei pressi dello Stabilimento Shilling intento ad acquistare un pacchetto di sigarette al distributore automatico. Nel giro di pochi secondi tutto nella sua vita è cambiato: uno sparo alle sue spalle e da quel giorno Manuel è rimasto paralizzato. Nonostante il dramma, Manuel ha sempre provato a guardare avanti, continuando a puntare dritto nella realizzazione dei suoi sogni e sempre circordato dai più veri affetti. Nel corso di un’intervista rilasciata per Leggo, Manuel ha raccontato alcuni dettagli della propria vita, senza dimenticare l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip.

Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip 6, tutti i dettagli. Lo spirito di un vero e proprio campione che non si arrende neanche davanti agli ostacoli più difficili da superare, come il dramma vissuto a partire da quel 3 febbraio 2019 nei pressi dello Stabilimento Shilling. Un luogo che Manuel, nonostante tutto, continua a frequentare. Lo ha raccontato nel corso dell’intervista per Leggo: “Io qui ci passo l’estate. È un punto di ritrovo per me e i miei amici. In più riesco ad arrivarci senza problemi, nonostante la carrozzina. È attrezzato bene, a partire dal parcheggio fino alla pedana che mi porta in riva al mare”.

Leggi anche: “Mi è successo dopo Lulù Selassié”. Il triste annuncio di Manuel Bortuzzo: “Va bene così”





Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip 6: la sua vita oggi. Tutti i dettagli della sua giornata ‘tipo’

Manuel Bortuzzo non poteva poi che spendere qualche riflessione sull’esperienza vissuta all’interno della casa del GF Vip 6: “È stata un’avventura che ha portato tanto dentro di me”, ha ammesso per poi aggiungere: “Spero di aver lasciato un po’ di normalità d’animo e anche di vista”. Manuel ha dunque sottolineato: “Vedere un ragazzo sulla sedia a rotelle tutti i giorni in televisione rende la mia condizione più normale. Manuel è un ragazzo come gli altri, lo puoi abbracciare, senza essere impacciato. Ci puoi scherzare o discutere. E se io posso fare determinate azioni quotidiane, lo può fare chiunque”.

L’esperienza nella casa del GF Vip 6 ha dato modo a Manuel di approfondire anche la conoscenza con Lulù. I due hanno fatto coppia per non troppo tempo per poi prendere la decisione di lasciarsi: “Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto”. Oggi il cuore di Manuel Bortuzzo sembra ancora essere libero: “Felicemente single. Adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita”.

Dopo il GF Vip 6, i fan hanno continuato a seguire Manuel nei suoi grandi successi, dalla notorietà sul piccolo schermo alla meta da perseguire in ambito sportivo. Ma qual è la giornata tipo di Manuel? L’ex gieffino ha rivelato a tutti i dettagli: “Dopo aver fatto colazione, vado subito in caserma a Tor di Quinto dove mi alleno. Faccio un’ora di palestra e poi un paio di ore in acqua. La mia fortuna è che sono l’unico atleta del mio allenatore. Un allenamento one to one, tra me e lui”. E ancora: “Torno a casa all’Eur, faccio fisioterapia oppure mi metto a studiare pianoforte. Ora con le belle giornate non mancano gli aperitivi con i miei amici. Sono una persona semplice e le cose semplici mi rendono felice”.