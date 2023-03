Manuel Bortuzzo fidanzato? A distanza di un anno dall’esperienza vissuta dentro la casa del GF Vip, l’ex gieffino torna a raccontarsi, aggiornando i fan anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Il pubblico italiano non ha più ricevuto molti agiornamenti a riguardo, dopo i diversi tira e molla con Lulù Selassiè e la breve ma chiacchieratissima storia con la tiktoker Angelica Benevieri.

Manuel Bortuzzo single. Ebbene si, forse qualche fan potrà gioire alla notizia che riguarda la vita sentimentale dell’ex gieffino, che sembra aver deciso di mettere in pausa le questioni di cuore per dedicarsi a tutto tondo alle amicizie e alla propria carriera sportiva. Lulù Selassié lontana dagli occhi e anche dal cuore? Manuel Bortuzzo ha dichiarato qualcosa a riguardo.

Manuel Bortuzzo single. La confessione: “Una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita”

“Non ho più avuto storie. Mi sono dedicato a me stesso. Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita, ne sono sicuro. Il fatto è che non ho fretta di incontrarla“, ha affermato Manuel senza troppi giri di parole. Spazio dunque agli amici e ai sogni da realizzare, come quello in vista delle Paralimpiadi: “Un anno fa, dopo il GF Vip, mi sono detto “è il momento”. La voglia di nuotare l’ho sempre avuta, ma la determinazione di farlo seriamente, gareggiare, mettermi in gioco, mi è venuta al reality. I mesi che ho trascorso nella Casa mi hanno aiutato a capire che è quella la mia strada e sono riconoscente al programma, è stato un viaggio interiore che mi ha cambiato in meglio”.

L’ex gieffino pieno di grinta e con lo sguardo rivolto al futuro: “Vorrei creare un’associazione per aiutare persone, con disabilità o anche senza, che, a un certo punto della vita, si sono sentite perse. Vorrei essere al loro fianco perché ho provato anch’io quello che stanno provando. Chiederei a ciascuno: “Cosa ti piacerebbe fare?”.

“E proverei, insieme, a cercare una strada. Il libro nel quale ho raccontato la mia vita si intitola Rinascere. Rinascere, per me, significa ritrovarsi, capire che abbiamo la possibilità di fare tutto anche quando pensiamo di non poter dare più niente”. E nel corso della lunga intervista per Chi Magazine, Manuel Bortuzzo ha anche ammesso di aver trovato in Aldo Montano non solo un amico ma quasi un fratello al punto da volerlo al suo fianco qualora riuscisse a partecipare alle prossime Paralimpiadi.