Dopo il GF Vip Manuel Bortuzzo ha cambiato vita: ha sfruttato l’esperienza nel reality per raccontare la sua storia e per far capire che c’è sempre un motivo per andare avanti, anche se la vita mette i bastoni fra le ruote, ma non bisogna mai arrendersi. Ha anche trovato l’amore con Lulù Selassiè, poi la loro storia è terminata. Ma Manuel Bortuzzo guarda sempre avanti ed è tornato a nuotare. Lo ha annunciato la scorsa estate e ha confessato che se è tornato in vasca è anche grazie ad Aldo Montano, che con lui ha partecipato al GF Vip e che in questi mesi l’ha supportato e sostenuto dandogli nuovi stimoli.

Manuel Bortuzzo si sta preparando per le paralimpiadi di Parigi 2024. Ha già iniziato gli allenamenti come spesso mostra sui social attraverso video e storie su Instagram. “Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare – ha affermato Manuel Bortuzzo -: ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Punterò a Parigi 2024. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni”.

Leggi anche: “Sta per succedere”. Lulù e Manuel, bomba di Jessica Selassié dopo la fine della storia dell’ex nuotatore





Manuel Bortuzzo, la trasformazione: corpo pieno di tatuaggi

Accanto alle foto e ai video degli allenamenti, l’ex gieffino mostra anche come è cambiato il suo corpo. Già all’interno della casa del GF Vi aveva mostrato alcuni tatuaggi: si è voluto marchiare la pelle con disegni che ricordano la sua vita. Al reality, togliendosi la maglietta, agli altri ‘vipponi’ il 23enne aveva spiegato di aver iniziato a fare i tatuaggi dopo il terrificante incidente, quando il 3 febbraio 2019 la sua vita è cambiata.

Bortuzzo rimase coinvolto in una sparatoria all’esterno di un bar nel quartiere Axa di Roma: un colpo alle spalle che gli ha provocato una lesione spinale per la quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Si è quindi tatuato il numero 12 poiché è salvo per 12 millimetri: se il proiettile l’avesse colpito diversamente, avrebbe perso la vita. Sul collo campeggiava la scritta “Sui generis”, nel senso di soggetto atipico che riesce a rinascere dal caos, che però poi ha cancellato.

Sulla pancia si è tatuato un 22 in riferimento alla storia con Lulù Selassiè, poi subito finita. Un disegno anche sul braccio. E sempre sulla pancia campeggia un’aquila con le ali spiegate, simbolo di forza e regalità. Ora Manuel Bortuzzo ha riempito tutto il corpo di tatuaggi, come si può notare dalle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Questi li ho fatti dopo quello che mi è successo. Prima non ne avevo nemmeno uno, poi ho iniziato e ne farò anche altri”, aveva svelato. A distanza di un anno dal GF Vip tutto il corpo e le braccia sono pieni di tatuaggi.