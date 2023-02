Manuel Bortuzzo, il messaggio sui social preoccupa: il nuotatore ed ex concorrente del GF Vip 6 lo ha inviato da quella che sembra una stanza d’ospedale; eventualità che sembra confermata dalla mascherina (rimasta ormai solo negli edifici sanitari) sul viso. Di Manuel si era parlato nei mesi scorsi dopo la rottura con la fidanzata arrivata dopo Jessica Selassié. Manuel che, dopo quei giorni difficili, è tornato a concentrarsi sullo sport.



L’obbiettivo prossimi sono infatti le paralimpiadi di Parigi 2024. In proposito raccontava: “Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare – ha affermato Manuel Bortuzzo -: ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Punterò a Parigi 2024. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni”.

Manuel Bortuzzo, messaggio social criptico: cosa sta succedendo



I fan continuano ad incoraggiare Manuel. Scrive un fan sui social: “Daie tutta ci vuole tanta di quella tenacia uno di fortuna ma io so che ce la farai e noi sempre accanto a te. Pensa come saranno orgogliosi i tuoi genitori ma soprattutto ne devi esserlo tu stesso farlo per te manuel ciao tvb”. I fan rappresentano un punto di forza di Manuel.



Fan ai quali nelle ore scorse così si è rivolto: ““La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”. Parole che, scrive Today: “hanno suscitato subito molta preoccupazione per le sue attuali condizioni di salute che, stando a questo inno alla vita di Manuel, potrebbero essere peggiorate”. Oppure potrebbe riferirsi ad altro: alla notte tra 2 e il 3 febbraio 2019 in cui rimase ferito.



Bortuzzo rimase coinvolto in una sparatoria all’esterno di un bar nel quartiere Axa di Roma: un colpo alle spalle che gli ha provocato una lesione spinale per la quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Si è quindi tatuato il numero 12 poiché è salvo per 12 millimetri: se il proiettile l’avesse colpito diversamente, avrebbe perso la vita.