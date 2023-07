Manila Nazzaro volta pagina. Dopo la clamorosa rottura con Lorenzo Amoruso e la fine di una lunga relazione (durata 5 anni) spesso e volentieri sulle prime pagine di giornali e tv, c’è un nuovo amore per l’ex Miss Italia. Fino all’ultimo l’ex calciatore ha tentato di ricucire il rapporto, ma la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha posto un muro invalicabile di fronte alle richieste di riappacificazione dell’ex.

Giusto qualche settimana fa, a fine giugno, lo stesso Lorenzo Amoruso, ospite di “Non sono una signora” lo show di Alba Parietti, ha fatto una gaffe non indifferente spoilerando il suo travestimento su Instagram (leggi articolo subito sotto, ndr). Inoltre in tanti hanno notato che sia la conduttrice che il diretto interessato hanno parlato di Manila come se fosse ancora la sua compagna. La spiegazione è semplice: il programma era stato registrato un anno fa quando le cose tra i due andavano ancora bene. Adesso, tuttavia, il cuore di Manila batte per un altro uomo.

Nuova famiglia per Manila Nazzaro: in vacanza con Stefano e i figli

Come molti sanno Manila Nazzaro ha ora una relazione con il ballerino Stefano Oradei e al mag Confidenze ha dichiarato: “Sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”. La nuova vita di Manila è questa: in vacanza con Stefano e i figli Nicolas e Francesco Pio, frutto del matrimonio con Francesco Cozza. Davvero una rivoluzione. E non è finita, anzi è appena cominciata!

L’amore tra Manila e il maestro di Ballando con le Stelle è nato da pochi mesi. L’ex miss Italia è reduce dalla storia di 5 anni con Lorenzo Amoruso e adesso ha tutta la voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Lo dimostrano le foto sul suo profilo Instagram dove si mostra raggiante tra le braccia del suo nuovo compagno Stefano Oradei.

Dopo le vacanze ad Alberobello Manila e Stefano sono tornati a Roma e hanno partecipato alla festa di compleanno di Francesca Tocca, moglie del maestro di danza e volto noto della tv Raimondo Todaro. Anche in un’altra circostanza, cioè la festa. Dunque non sembrano esserci dubbi: per Manila è davvero un nuovo inizio. E forse, dopo tanto navigare, finalmente il suo cuore ha trovato il porto giusto…

