In televisione il pubblico ha assistito ad un episodio sorprendente con Lorenzo Amoruso protagonista. Nel corso della sua avventura nel programma di Alba Parietti, Non sono una signora, ha nominato Manila Nazzaro. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, ma sia la conduttrice che l’ex calciatore ne hanno parlato come se fosse ancora l’attuale fidanzata di lui. I telespettatori sono rimasti sbigottiti e poi piano piano si è scoperta la verità dei fatti.

Tra l’altro Lorenzo Amoruso è stato artefice anche di una gaffe pazzesca. Oltre a ciò che è successo in riferimento a Manila Nazzaro, l’uomo ha anche compiuto un errore sui social spoilerando in anticipo quello che il pubblico avrebbe visto ore dopo su Rai2. Infatti, lui era uno dei concorrenti che è stato smascherato in puntata. Ma non è stata una grande sorpresa, visto che Amoruso inavvertitamente aveva fatto capire ogni dettaglio.

Lorenzo Amoruso parla di Manila Nazzaro come la sua fidanzata: il motivo

Dunque, Lorenzo Amoruso era concorrente di Non sono una signora e si nascondeva sotto il trucco della drag queen Gigliola Yard. Queste sono state le parole di Parietti, che si è rivolta anche a Manila Nazzaro: “C’erano tutti gli indizi. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia. Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo”.

Parlando invece della gaffe, Amoruso aveva postato delle immagini che avevano fatto intuire che fosse Gigliola Yard. Infatti, un utente su Twitter ha scritto: “Ha spoilerato tutto su Instagram, aiuto sto morendooo”. Comunque anche lo stesso Lorenzo ha nominato Manila come se fosse ancora la sua partner: “Se vuoi andare bene e d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche maniera ad assomigliarle e cercare di capirla. Uno deve provare a mettersi nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi è servita per migliorare me stesso e anche capire la mia fidanzata“.

La spiegazione è molto semplice: Non sono una signora è stato registrato circa un anno fa, quando Lorenzo e Manila erano ancora una coppia. I due, come ricordato dal sito Biccy, si sono invece lasciati definitivamente nel gennaio scorso.