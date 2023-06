È arrivata al capolinea già da tempo la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei sembra aver già voltato pagina e dopo tante voci è uscita anche la prima foto insieme a Stefano Oradei, protagonista di Ballando con le Stelle. Un nuovo capitolo, per l’ex Miss Italia, che però non andrebbe giù ai fan dell’ormai ex coppia che aveva anche partecipato a Temptation Island Vip. Gli hater hanno infatti preso di mira la showgirl che, dopo tante accuse e commenti pesanti, ha deciso di rompere il silenzio.

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, sui social Manila Nazzaro ha risposto per le rime a chi la accusa di essere stata egoista, di aver scelto un uomo più giovane e di aver tradito il commentatore sportivo. E nonostante l’ex Miss Italia abbia spiegato che c’è un limite alla diffamazione e allo sciaccalaggio e che alcune persone dovrebbero vergognarsi di scriverle certi messaggi l’ondata di odio non si è arrestata.

Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso interviene dopo gli insulti

“Manila io ho fatto il tifo per te in certi reality e vorrei difenderti ma sei indifendibile davvero, leggo i commenti e non c’è nessuno che ti difende, come mai?”, le scrivono. Ancora: “Ci hai messo il cuore? Ma quale cuore! Tu punti ad altro”, “Sei anche una mamma, vergognati”.

“In che mondo siamo se bisogna difendersi dalla voglia di amare?”, ha chiesto lei ai fan. E anche “Se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure, ma sappiate che a perdere saremo sempre solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza. Buona vita a tutte”. E Lorenzo Amoruso in tutto ciò?

Nessun commento agli insulti ricevuti dalla ex, ma al contrario messaggi che hanno il sapore di frecciatine. E che quindi rincarano la dose di commenti negativi: “Il rispetto è molto più di una parola. Non si pronuncia, si dimostra. Il rispetto è sincerità, coerenza e lealtà. È il saper guardare agli altri come guarderesti te stesso, esattamente allo stesso identico modo”, ha scritto in una delle ultime Storie.