Rita Dalla Chiesa, nuovo attacco a Fabio Fazio: in un’intervista a TvBlog ha raccontato alcune storie mai raccontate sul rapporto con il conduttore. Parole con un pizzico di veleno, il rapporto tra i due del resto non era affatto idilliaco. Dopo l’addio alla Rai Rita Dalla Chiesa aveva detto: “Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo, fonte Libero, il più alto della Rai in assoluto, per una trasmissione settimanale. Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”.

>“Rispetto…”. Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ci mette il carico. Cosa è successo

Per Rita Dalla Chiesa il fatto è molto semplice, è stato proprio Fabio Fazio a voler lasciare la Rai. “Non cercate di buttare responsabilità e scelte di Fabio Fazio su questo Governo. Non sarebbe onesto. L’aveva deciso da un anno, aveva il contratto in scadenza. Forse il pubblico non gradiva più”. E ancora aveva aggiunto: “I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal cdx. Inutile facciano le vittime”.





Rita Della Chiesa, nuove critiche a Fabio Fazio: “Non invitò mai mio fratello”

“Addirittura erano stati riconfermati. Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo Governo, (ma con gli altri Governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro”. Considerazioni che avevano fatto storcere il naso ai fan più accaniti di Fazio (o comunque poco simpatizzanti del governo Meloni) che sui social avevano ricoperto di insulti la conduttrice e deputata di Fi.

“Mafiosa” e “donnaccia” tra quelli riportabili. Troppo per Rita Dalla Chiesa che è passata subito al contrattacco: “Fatta la denuncia – ha spiegato – . Al mio avvocato e alla Polizia postale. I soldi li daremo tutti agli orfani dei carabinieri”. Parole che avevano immediatamente sollevato un vespaio e che ora tornano a gonfiarsi con le nuove dichiarazioni.

Prima Rita Dalla Chiesa ha parlato dei motivi dietro il no al Grande Fratello: “Stavo bene come stavo, non sentivo il bisogno di fare per forza qualcosa”. Poi ha parlato di Che Tempo Che Fa: “Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso”.