Manila Nazzaro rompe il silenzio. Momento di vita decisamente difficile per l’ex gieffina in seguito alla chiacchieratissima rottura con Lorenzo Amoruso dopo tanti anni di amore. Ma per i vip non è sempre facile preservare la privacy in simili situazioni, ancora più se occhi indiscreti restano sempre vigili e a caccia di indizi utili a porre chiarezza. Infatti di recente Manila Nazzaro è stata tirata in ballo al centro di un’indiscrezione di Amedeo Venza che lo scorso weekend ha segnalato alcune Storie “sospette”: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia! Ieri erano nello stesso posto”. Rivolta social nel giro di poco tempo. Manila Nazzaro ha però deciso di rompere il silenzio intervenendo in prima persona sulla questione.

Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo l’accesa polemica. L’ex gieffina ha trovato l’amore in Stefano Oradei? Solo pettegolezzi sulla presunta nuova coppia, che sembra essere stata avvistata a cena insieme. Ma come spesso accade nel mondo del gossip, basta davvero poco per scatenare la bufera, come sta accadendo in questo caso. Manila Nazzaro stanca dei pettegolezzi ha però deciso di intervenire sui social e rompere il silenzio sulle voci che corrono sul suo conto.

Leggi anche: “Eccoli insieme”. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, c’è la prima foto. E pure un messaggio a Lorenzo Amoruso…





Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo l’accesa polemica: “I sentimenti e il rispetto sono ben altro…”

Manila Nazzaro è intervenuta su Instagram con un duro sfogo dove ha voluto precisare alcuni dettagli: “Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”. Il duro sfogo di Manila prosegue.

“Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene ne perdonata ne compresa”. Poi l’ex gieffina sottolinea: “Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo. Perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. E ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure, ma sappiate che a perdere saremo sempre solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza. Buona vita a tutte”.

E a proposito di Lorenzo Amoruso, proprio durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, l’ex calciatore ha fatto alcune rivelazioni bomba sui motivi della fine della storia con Manila Nazzaro: “Quando una donna ti arriva a dire “ecco, abbiamo perso la bambina perché Dio lo sapeva che ci saremmo lasciati e quindi ci ha voluto punire” è bruttissimo. Nel momento che eravamo nervosi anche io lei ho detto una cosa bruttissima, le ho detto “non vedo l’ora che ti arrivi la menopausa così la finiamo”. Chiedo scusa a tutte le donne, mi taglierei una gamba o un braccio per tornare indietro e non dirlo. Quando ci si arrabbia si dicono cose brutte”.