Manila Nazzaro, ora il “l’altro” indicato dal suo ex Lorenzo Amoroso ha un nome e un cognome. Famosi per il grande pubblico. Per chi si fosse perso un passaggio, dopo la notizia della rottura tra la showgirl e l’ex calciatore, avvenuta a marzo scorso, in una diretta con Biagio D’Anelli, Amoruso ha detto: “Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti e soprattutto che la signora Nazzaro dopo pochissimi giorni che avevamo rotto – probabilmente già prima, mi viene da pensare – si frequentava già con un altro. Ci sono le prove”.

“Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno – ha aggiunto Lorenzo Amoruso parlando di Manila – Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me”. “Ti sei riaccompagnata, ti stai facendo la tua vita”, ha concluso come abbiamo raccontato più nel dettaglio nell’articolo che trovate qua sotto.

Leggi anche: “Mi ha lasciato per lui”. Lorenzo Amoruso, verità choc dietro l’addio con Manila Nazzaro





Manila Nazzaro con “lui” dopo Lorenzo Amoruso: chi è

Dopo questo sfogo, è il sito Today a indicare l’identità del misterioso uomo che ora sarebbe accanto all’ex Manila Nazzaro: si tratta di Stefano Oradei, l’ex ballerino di Ballando con le stelle. I due sono stati beccati insieme prima al compleanno di Valeria Marini e, qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale.

Ancora, tanto Manila Nazzaro quanto Stefano Oradei sono soliti frequentare gli ambienti mondani romani. Non solo, fonti anonime hanno spifferato sempre a Today che i due sembrerebbero essere molto complici e farebbero fatica a frenare la loro passione in pubblico. Ma allo stesso tempo starebbero attenti a non farsi beccare.

Impresa fallita, sempre che l’indiscrezione riportata al sito fosse vera, Per il momento, infatti, l’ex Miss Italia ha la bocca cucita. Forse è troppo fresca ancora l’addio con Lorenzo Amoruso, con cui è stata insieme 5 anni. Anche dal ballerino, che invece è stato per 11 anni a Vera Kinnunen, nessuna conferma o smentita del rumor.