Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, rivelazioni choc sulla rottura. Il calciatore e la showgirl non stanno più insieme. La loro relazione è finita già da un pezzo e negli ultimi mesi non sono mancate le dichiarazioni, i gossip, i retroscena per nulla piacevoli sulla vicenda. Una storia importante terminata non proprio bene. Ma quale storia nata nell’amore può davvero concludersi in amicizia o in pace? Poche, molto poche. E questa non fa eccezione.

L’ex gieffina e volto noto della tv Manila Nazzaro non si è nascosta e nelle ultime uscite e partecipazioni tv ha rivelato dettagli inediti della sua vita privata. Ad esempio da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha parlato del dramma vissuto quando, sotto pandemia, ha avuto un aborto spontaneo e ha perso il bambino. Il suo è stato un invito alle donne che vivono la stessa terribile esperienza a non provare vergogna. Adesso, tuttavia, sono le parole del suo ex compagno a fare rumore.

Lorenzo Amoruso lancia missili contro l’ex Manila Nazzaro

Durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli (VIDEO), Lorenzo Amoruso ha fatto alcune rivelazioni bomba sui motivi della fine della storia con Manila Nazzaro. “Quando una donna ti arriva a dire “ecco, abbiamo perso la bambina perché Dio lo sapeva che ci saremmo lasciati e quindi ci ha voluto punire” è bruttissimo. Nel momento che eravamo nervosi anche io lei ho detto una cosa bruttissima, le ho detto “non vedo l’ora che ti arrivi la menopausa così la finiamo”. Chiedo scusa a tutte le donne, mi taglierei una gamba o un braccio per tornare indietro e non dirlo. Quando ci si arrabbia si dicono cose brutte”.

Lorenzo Amoruso ha raccontato la sua verità dopo che in diverse occasioni, di recente, si è visto descrivere come un mostro. Sembra quasi che lui abbia tenuto Manila prigioniera, ma non è così. Addirittura pare che l’ex miss Italia avesse già un altro quando l’ha lasciato. Si tratterebbe di una persona che tutti a Roma conoscono bene. Un uomo col quale Manila Nazzaro esce andando a divertirsi per locali.

Come dicevamo la storia tra i due è finita malissimo. Secondo quanto raccontato da Lorenzo l’ex gieffina lo ha allontanato senza dargli alcuna possibilità di tornare insieme, spiegarsi, parlarsi. Manila avrebbe descritto Lorenzo come un “malato” che si deve far curare. Amoruso si è sentito descritto come una persona “immorale, cattiva, al limite del legale” e pronta a “metterle le mani addosso”. La situazione sarebbe precipitata quando Manila è tornata a casa dopo l’esperienza al GF Vip.

