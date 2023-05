Voci davvero insistenti su Manila Nazzaro, infatti c’è chi dice che abbia un nuovo fidanzato dopo la rottura definitiva con l’ex Lorenzo Amoruso. Questo presunto partner è tra l’altro molto conosciuto, quindi parliamo di un personaggio famoso che avrebbe fatto breccia nel cuore della conduttrice. Quest’ultima è stata invitata ad un programma tv nelle scorse ore, infatti ha accettato l’invito della collega Monica Setta a Generazione Z.

La Setta non poteva ovviamente non chiederle chiarimenti sulla sua precedente relazione sentimentale e Manila Nazzaro ha confermato di aver avuto sì una storia importante, ma che ora è finita e quindi è andata avanti. A tal punto che alcuni ritengono possibile che abbia già trovato un nuovo fidanzato. La padrona di casa di Generazione Z non ha fatto tanti giri di parole e le ha domandato se le ultime indiscrezioni corrispondano al vero. E la risposta dell’ex GF Vip è arrivata subito.

Manila Nazzaro ha un nuovo fidanzato? La verità e chi sarebbe lui

Manila Nazzaro ha anche confidato di aver visto ormai un Lorenzo Amoruso diverso rispetto al passato. E quindi era inevitabile che le strade si dividessero anche perché sembrava non esserci più amore. E ora si è detto che lei abbia un nuovo fidanzato, infatti da un po’ di giorni non si sta facendo altro che parlare di questo. Monica Setta ha colto subito la palla al balzo e le ha fatto il nome e cognome di questa persona.

Ha fatto anche un accenno al momento più tragico vissuto da lei e da Lorenzo, quando ha abortito perdendo la figlia che aveva in grembo. Ma tornando all’argomento più leggero e che tiene sulle spine migliaia di suoi fan, si è vociferato che lei avesse iniziato un flirt con il ballerino Stefano Oradei, noto volto di Rai Uno, tra i i ballerini di Ballando con le stelle. Ma ha risposto senza parole ma con una enorme risata, che smentirebbe questa liaison amorosa. A quanto pare tra i due ci sarebbe solo un’amicizia, ma lo scopriremo con certezza nelle prossime settimane.

Per chi non lo conoscesse, Stefano Oradei è un ballerino e insegnante di danza, che ha preso parte a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Lui è noto anche per essere stato fidanzato con Veera Kinnunen per oltre 10 anni.